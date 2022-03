Chris Rock parla per la prima volta dello schiaffone che si è preso in diretta mondiale, sul palco della cerimonia di premiazione degli Oscar, da Will Smith. Il cabarettista, attore e regista non aveva finora proferito parola sulla vicenda che ha fatto il giro del mondo. E non ha denunciato Will Smith. “Come è stato il vostro fine settimana? So che volete sapere del mio, ma per adesso non ho troppo da dire su quello che è successo domenica sera, non ci sono ancora battute in merito a quello“, ha detto Rock a Boston, dov’era atteso per un suo spettacolo.

A scatenare la furia di Will Smith una battuta sull’alopecia della moglie Jada Pinkett. Il premio Oscar – Smith lo ha vinto proprio in serata, per la sua interpretazione in King Richard – Una famiglia vincente – per il miglior attore è salito sul palco e ha tirato un ceffone al presentatore. “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fo****a bocca”, ha poi urlato due volte. Sembrava una gag ma non lo era. O almeno non è emersa ancora alcuna prova a supporto della teoria. Del caso si sta parlando ancora diffusamente. Il resto della cerimonia è passato in sordina.

Rock quindi ha fatto un breve riferimento all’accaduto: “Quindi ve la faccio breve, per stasera ho un intero spettacolo da portare in scena e l’ho scritto prima di questo fine settimana. Riguardo agli Oscar, sto ancora elaborando quello che è accaduto. Quindi ad un certo punto, parlerò di quello che avete visto e sarà divertente“. Applausi, risate e standing ovation per lo spettacolo in cui l’attore ha preso in giro celebrità e politici dalla duchessa di Sussex, ai Kardashian, così come al presidente Joe Biden, Hillary Clinton e all’ex presidente Donald Trump. All’esterno del locale un fan gli ha mostrato una t-shirt con il logo G. I. Jane (riferimento alla battuta che ha provocato la reazione di Will Smith).

Dopo l’enorme eco mediatica, Smith ha chiesto scusa pubblicamente a Rock per il suo gesto. “Sono un ‘work in progess’ – ha scritto su Instagram – Ho sbagliato e mi sento in imbarazzo. Le mie azioni non sono indicative dell’uomo che vorrei essere”. L’Academy intanto ha aperto un’inchiesta e il board dei governatori si riunirà al completo per studiare il caso. Non è escluso venga espulso dall’Academy come successo a Harvey Weinstein, Roman Polanski e Bill Cosby, tutti e tre travolti dalla bufera del #MeToo. Si vocifera anche potrebbe essergli sottratto l’Oscar appena vinto, il punto più alto della sua carriera.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

