Il capitano Ibrahim Traorè, presidente del governo di transizione, o meglio della giunta militare, al potere in Burkina Faso ha dichiarato alla televisione nazionale che nei giorni scorsi è stato sventato un nuovo colpo di stato. Il piccolo paese africano ha già visto due golpe in pochi mesi l’anno scorso e questo tentativo di rovesciare i militari al potere coinvolgerebbe diversi alti ufficiale e alcuni membri dei servizi di sicurezza. Il portavoce della giunta al potere da un anno ha dichiarato che ci sono stati numerosi arresti e che altri congiurati sono ricercati in tutto il paese.

Le strade della capitale si sono riempite di manifestanti che hanno voluto dimostrare il proprio appoggio al governo militare guidato dal giovane capitano Traorè che ha parlato alla folla dichiarandosi dispiaciuto che alcuni ufficiale vogliano ostacolare la marcia del popolo burkinabè verso la sovranità e la liberazione dagli islamisti che vogliono invece schiavizzarlo. Il presidente della giunta ha poi dichiarato che verrà fatta piena luce su questo episodio ed ha ringraziato i servizi di intelligence per l’ottimo lavoro fatto nello sventare questo colpo di stato.

All’inizio di settembre il procuratore militare di Ouagadougou ha dichiarato che tre militari erano stati arrestati con l’accusa di complottare contro la giunta al potere, mentre alcuni membri dei servizi segreti stavano tenendo sotto controllo le abitazione dei componenti del governo, compreso il capitano Traorè. Dalla presa del potere, datata 30 settembre 2022, questo è il secondo tentativo di rovesciamento del governo militare. A dicembre 2022 erano stati arrestati diversi civili ed il colonnello Emmanuel Zoungrana, che da tempo tramava per prendere il potere in Burkina Fas

