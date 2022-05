Per i passeggeri scendendo nella stazione della metro linea 6 della metropolitana a San Pasquale sarà come fare un tuffo in mezzo al mare. Una nuova stazione dell’arte progettata dall’architetto Boris Podrecca e che conterrà opere dell’artista Peter Kogler aprirà a pochi passi dal lungomare.

La nuova linea 6 potrebbe essere inaugurata a giugno 2022. I tecnici sono al lavoro per gli ultimi collaudi tecnici per la linea che collegherà Fuorigrotta a San Pasquale. In pochi minuti sarà possibile andare da Piazzale Tecchio alla Riviera di Chiaia, collegando così la zona occidentale al centro della città.

Le stazioni che apriranno saranno quelle di Mostra, Augusto, Lala e Mergellina, Arco Mirelli e San Pasquale. Rimarranno da collegare solo due stazioni, quelle di Chiaia e Municipio, per collegare rapidamente tramite la linea 6 la zona occidentale a piazza Municipio dove ci sarà l’interscambio con la Linea 1 della Metropolitana di Napoli, e dunque con il resto della città.

La stazione San Pasquale si trova sulla Riviera di Chiaia all’altezza e dal lato di Villa Pignatelli e di via San Pasquale. Un grande progetto di Boris Podrecca che ha inserito all’interno della stazione un grande guscio metallico completamente svincolato dalle strutture perimetrali con pannelli colorati in azzurro che richiamano la vicinanza del mare. Una stazione è stata definita dallo stesso Podrecca “una vertiginosa discesa a mare”, con una struttura su cinque differenti livelli, una enorme scatola in cemento armato di un centinaio di metri di lunghezza e 35 di altezza.

Le opere concepite dall’artista Peter Kogler sono i pannelli che rivestono le pareti, smaterializzandole e simulando le onde del mare. Desiderio di Podrecca era infatti non avere opere d’arte sulle pareti ma togliere le “pareti” per far capire alle persone che scendendo nella stazione è come se si scendesse in acqua.

Elena Del Mastro

