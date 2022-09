Il mondo è in ansia per le condizioni di salute della Regina Elisabetta, 96 anni, da ben 70 sul trono del Regno Unito. Appena due giorni fa, lo scorso 6 settembre, l’ultimo incontro ufficiale con la neo primo ministro britannica Liz Truss per il passaggio di consegne con il governo di Boris Johnson. In quella occasione era apparsa in fotto sorridente anche se l’aspetto era quello di una donna fragile, leggermente invecchiata rispetto alle ultime uscite. Lividi sulle mani e, durante l’udienza, aveva usato un bastone da passeggio.

Due giorni dopo, l’8 settembre, sono iniziate a circolare le prime notizie su un peggioramento delle condizioni di salute della regina Elisabetta che si trova dall’estate nella residenza scozzese di Balmoral perché i medici avevano deciso che sarebbe stato troppo faticoso per lei viaggiare fino a Londra. “La regina sta bene e sta riposando” fa sapere poco dopo le 16 la Bbc senza specificare altro.

Tutti e 4 i figli sono giunti nella scorse ore al suo capezzale dopo la notizia diffusa da Buckingham Palace. Dopo l’erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla, sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo. Edoardo è accompagnato dalla consorte Sophie, nuora assai vicina a Elisabetta II in questi ultimi anni. E’ in arrivo inoltre anche il principe William, nipote della regina e secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo. Anche Harry e Meghan si stanno recando nella residenza scozzese. Circostanze che fanno temere il peggio.

La regina Elisabetta lo scorso mese di febbraio aveva contratto il covid. Lievi sintomi ma postumi che l’avevano lasciata molto stanca ed esausta. Era riuscita a fare due apparizioni dal balcone di Buckingham Palace a giugno, in occasione del Giubileo di Platino. Poi la sovrana è stata costretta a saltare il resto delle cerimonie.

I timori sulla salute di Elisabetta erano stati già diffusi mercoledì 7 settembre quando ha dovuto rinunciare a una riunione virtuale del Consiglio Privato nella quale la nuova premier avrebbe dovuto prestare giuramento quale Primo Lord del Tesoro e gli altri ministri sarebbero stati nominati nel Consiglio. La riunione è stata così posticipata.

“In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica”, si legge nella nota di Buckingham Palace. La BBC ha interrotto la sua programmazione sostituendola con un bollettino di informazioni h24. A esprimere preoccupazione e vicinanza per le condizioni della Regina anche il leader del partito Labour, Starmer, e l’Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. “Le mie preghiere, e quelle di tutti i fedeli della Chiesa d’Inghilterra, sono oggi per Sua Maestà la Regina. Possa la presenza di Dio rafforzare e offrire conforto a Sua Maestà, alla sua famiglia, e a tutti coloro che si prendono cura di lei, a Balmoral”. Secondo le fonti di Itv anche tutti gli altri figli di Elisabetta sono arrivati a Balmoral. Il principe Carlo si sarebbe recato spesso a fare visita alla madre, con la moglie era in Scozia a Birkhall.

Davanti al Castello di Balmoral, nell’Aberdeenshire, in Scozia si è radunata una folla di persone. Gli agenti di polizia sorvegliano il castello. A Buckingham Palace è stato inoltre interrotto il cambio della guardia.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

