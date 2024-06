Il campo largo spiega le ali a Cagliari, dove Massimo Zedda, è in forte vantaggio e avrebbe ha incassato ambia parte delle preferenze. Su 7 sezioni scrutinate su un totale di 173, l’ex sindaco di Cagliari dal 2011 al 2019, si proietta al 59%, Alessandra Zedda (leghista in corsa per il centrodestra) 34%, Guiseppe Farris (sostenuto da una lista civica) 4,70%, Manuela Corda (Alternativa) 1% e Claudia Ortu (appoggiata da Cagliari popolare-Pci-Potere al popolo) 1,3%.

Confermando gli exit poll che preannunciavano una larga vittoria del candidato progressista già al primo turno. Massimo Zedda sta segue intanto lo spoglio in una stanza degli uffici all’ultimo piano, insieme a rappresentanti della coalizione. Da quanto si apprende la lentezza con cui vengono caricati i dati sulla piattaforma del Comune e del Viminale, potrebbe essere dovuta a dubbi di interpretazione nello spoglio delle schede, in particolare per il voto disgiunto.

Luca Frasacco