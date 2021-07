Premesso che il Csm non ha alcun titolo per giudicare atti del governo e del Parlamento, considerato che questo Csm è in balia delle correnti più politicizzate e più intrallazzone della magistratura e che a guidare la contestazione è un giurista di Catanzaro designato dai 5 Stelle ed esperto in diritto della navigazione ci si chiede: primo, se sia il caso di far intervenire la forza pubblica come accade negli stadi quando un tifoso squilibrato invade il campo di gioco; secondo, se questo sia il primo atto della guerriglia contro il governo Draghi di Conte Giuseppe il rancoroso azzeccagarbugli beniamino di Travaglio e protettore di Arcuri.

Claudio Martelli