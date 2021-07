Sono in risalita i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Il bollettino odierno di Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità sono 1.394 i contagi nelle ultime 24 ore, in deciso aumento in confronto ai 1.010 di mercoledì.

Salgono così a 4.267.105 il numero di persone che hanno contratto il virus, compresi guariti e decessi, da inizio pandemia. Sempre nelle ultime 24 ore sono stati invece 13 i morti per Covid-19, in linea con i 14 di ieri, per un totale di 127.731 vittime da febbraio 2020.

Complessivamente salgono a 4.097.905 le persone guarite o dimesse, di cui 1.749 tra mercoledì e oggi. Gli italiani attualmente positivi al virus sono invece 41.469, in calo di 371 unità.

I tamponi processati nelle ultime 24 ore, compresi antigenici e molecolari, sono stati 174.852, circa 3mila in meno rispetto al dato di ieri, col tasso di positività in salita allo 0,8% (ieri era allo 0,5 per cento).

Si ferma il calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono infatti 180 i pazienti ricoverati per Covid in rianimazione, gli stessi di ieri. Anche gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono gli stessi di ieri: 8 I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 1.197, in calo di 37 unità rispetto a ieri.

La Regione con il maggior aumento di casi è la Sicilia (219), seguita da Lombardia con 215 e Veneto (149).

