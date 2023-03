“La vita è una merda, ci sono ogni giorno battaglie da combattere e non ho voglia di combattere battaglie inutili e non ho voglia di dire che gli altri brand fanno schifo per innalzare me. Non voglio essere più la ricca, la più figa. Il web è diventato un posto infernale dove si tende a massacrare l’altro”. È il lungo sfogo di Clio Makeup, all’anagrafe Clio Zammatteo nota influencer di trucchi e consigli di bellezza, affidato al suo profilo Instagram. L’imprenditrice e makeup artist è apparsa in lacrime davanti ai suoi followers mentre spiegava di non riuscire più a sostenere il peso di una comunicazione sempre tesa a screditare l’altro e a infangare i “brand rivali”.

“Sapete che periodicamente si creano all’interno della mia testa un mix di pensieri che esplodono. Cosa vuol dire? Vuol dire che stavamo guardando insieme con il team un sondaggio nel quale venivo messa a confronto con altre influencer – ha raccontato Clio – e c’erano i vari dati, dati buoni. Però questo insieme con altre cose che stanno succedendo, hanno fatto sì che io esplodessi”. “Negli ultimi anni – ha continuato Clio – mi sono resa conto che non riesco più a essere la Clio di prima e non perché sia svanita la mia passione per ciò che faccio, ma perché il mondo del web è cambiato moltissimo: è diventato un luogo di paura, soprattutto per un carattere come il mio”. Da qui la spiegazione su come sia cambiato il mondo dell’informazione. “Ho iniziato nel 2008, facevo recensioni, provavo prodotti e venivano prese le informazioni, non c’erano le influencer e i giornalisti che ti attaccavano. Io adesso ho paura di dire la mia perché qualsiasi cosa io dica, viene manovrata per fare hype e visualizzazioni – ha detto Clio – fanno titoli su delle frasi che dico nei video solo per fare click”.

“Se parliamo di beauty, vengo attaccata e massacrata perché la competizione è sana ma ora non è sana, è volta a uccidere gli altri brand – ha affermato Clio – Io devo comunicare i miei prodotti e ho paura di farlo. Ho paura. Veramente paura”. Poi non trattiene le lacrime e continua a parlare ai suoi fan. “Voglio parlare alla mia community di persone reali che come me combattono ogni giorno per andare avanti e vogliono dei prodotti onesti – spiega Clio – Devo combattere per raccontare il prodotto, faccio fatica perché non sono tutti come me, hanno modi diversi dal mio di essere e di comunicare. Mi fa star male. Se avessi saputo nel 2008 cosa sarebbe successo oggi, io non avrei mai iniziato”. Poi chiosa: “La gente ha paura di dire la verità. Io parlo solo dei prodotti che mi piacciono, di quelli che non mi piacciono non parlo. Non voglio lavorare così e non voglio scendere a compromessi. Non voglio leccare il culo, non sono io. Il mondo del web è pieno di leccaculo. Voglio lasciare tutta la tossicità che c’è fuori e voglio tornare a parlare senza avere paura delle conseguenze. Portare la bellezza in modo delicato”.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

© Riproduzione riservata

Piero de Cindio