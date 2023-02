“Dovrò abortire per la seconda volta e non potrò mai più avere figli in vita mia. Il mio ex mi ha messa in cinta perché sono ricca e famosa”. È la denuncia choc della cantante e influencer di Tik Tok Felisja Piana, in arte Fishball. Un lungo sfogo su Tik Tok per raccontare ai suoi centinaia di migliaia di followers il dramma che sta vivendo. La rapper 28enne, originaria di Sassari, che spopola sui social ha raccontato che il suo ex fidanzato l’ha usata, manipolata, e messa in cinta per bene due volte. Ha raccontato gli abusi fisici e psicologici.

“Sono in cinta da tre mesi e adesso dovrò abortire, non volevo, volevo tenerlo questo bambino ma mi vedo costretta ad abortire nonostante ci sia il 90% di possibilità che io rimanga sterile a vita. Pensate quanto possa avermi fatto male questa persona – ha raccontato ai suoi fan in un video – Mi ha rovinato l’esistenza, non potrò mai più aver figli per colpa di questa persona che mi ha di proposito messa in cinta due volte, in 24 anni non gli era mai successo, con me che sono ricca e famosa è successo due volte. Cosa mi ha portato a fare questa scelta? – continua – Tutti sapete cosa è successo con il mio ex, che ha puntato una pistola alla testa di un suo fidanzato. È uno schifo ciò che sto subendo. Sto prendendo un sacco di ansiolitici, sto uscendo fuori di testa – continua – non auguro a nessuna donna che accada una cosa del genere. Quando ho conosciuto questa persona, mi ha passato tre malattie sessualmente trasmissibili e ho dovuto fare delle cure. Mi ha rubato 2.500 euro in casa per andare a giocare alle macchinette. Era solo interessato ai miei soldi, sono molto generosa e gli ho iniziato a pagare anche a lui le cose – aggiunge – io ho un disturbo bipolare, lui lo sapeva, e sa che per questo non posso assumere la pillola anticoncezionale. Ho dovuto abortire la prima volta a Miami e sono stata malissimo, ora dovrò farlo per la seconda volta”.

Poi il racconto di episodi infelici che vedono protagonista il suo ex, un “tossico”, un “poveretto che va a mangiare alla caritas” l’ha definito l’influencer. Tantissimi i commenti dei suoi fan sotto il video – denuncia, c’è chi l’apprezza per il coraggio dimostrato nel denunciare il suo ex violento, che in occasione le avrebbe anche sfondato la porta di casa per portarle via oggetti di valore e denaro, c’è chi la esorta a portare avanti comunque la gravidanza. Ma pare che la TikToker abbia già deciso: non vuole avere niente a che fare con questa persona e per questo interromperà la gravidanza, anche se questo vuol dire non poter più diventare mamma.

Francesca Sabella