Il noto influencer conosciuto con il soprannome “Er Brasiliano”, all’anagrafe Massimiliano Minnocci ha iniziato una battaglia, tutta documentata sui social, per aiutare l’amico Andrea Diprè a uscire dal tunnel della cocaina. Diprè, classe 1974 è un avvocato, ma è più famoso per essere considerato un grande esponente del trash nella storia dei social. Il Brasiliano, noto per il suo passato da “cattivo ragazzo” dei sobborghi romani e per aver cambiato vita e pensiero come spiega in più di un video, ha deciso di iniziare questa avventura con Diprè ma ha comunicato ai suoi followers che l’avvocato è solo il primo di una lunga lista di persone che lui ha intenzione di aiutare.

Ebbene, sui social ci sono i primi video della battaglia del Brasiliano che è volato a Praga da Diprè. “Io sono convinto di quello che sto facendo – ha raccontato Minnocci – perché Andrea è il primo di una lunga serie di persone che voglio incontrare e aiutare in giro per il mondo. Sono pronto. Adesso iniziamo con Andrea. Abbiamo vissuto insieme qualche ora, direi che ha grandissime potenzialitàsoltanto che ha un problema molto molto grande e in questo momento è in via di evoluzione. La cocaina si evolve dentro di noi e per quanto riguarda Andrea ha occupato gran parte del corpo e della mente. Purtroppo”. L’idea di partenza dell’influncer romano era quella di portare Diprè in una comunità per tossicodipendenti così da metterlo nelle migliori condizioni per iniziare il suo percorso di disintossicazione dalla cocaina.

Ma a quanto pare, non è così semplice. “Andrea è venuto in albergo – ha fatto sapere ai followers il Brasiliano dalla sua stanza di hotel a Praga – e c’è stato un piccolo battibecco perché ha detto che non ci vuole andare in comunità, ora sto andando a casa sua e non so cosa troverò perché non so se ha la cocaina con sé oppure no”. Poi il video nel quale Mannocci giunge a casa di Diprè e lo trova fuori di sé, era evidente che avesse appena assunto sostanze stupefacenti. È apparso poco lucido e frastornato da ciò che gli accadeva intorno.

“Contavo su di te, ho fatto mille chilometri, domani vai in comunità” ha tuonato il Brasiliano strattonandolo per la camicia. Poi un abbraccio tra i due. Il clima sembrava essersi disteso. Poche ore dopo un altro video – aggiornamento. “Stamattina saremmo dovuti andare in clinica – ha raccontato Minnocci – e per colpa tua la gente pensa che questa cosa sia una pantomima e io passo da buffone. Ci ho messo tutto me stesso – ha detto amareggiato il Brasiliano – sono venuto a Praga con l’intento di farti guarire e disintossicare dalla cocaina. Sono stato un illuso, mi sono sbagliato. Ho sottovalutato la tua patologia. Dici che hai la febbre alta, ma se dovevi andare da uno spacciatore ci saresti andato”.

Poi l’ultimatum di Minnocci: “Preparati e andiamo in comunità, altrimenti volevi solo un po’ di pubblicità. Ricordati che senza di me sei un uomo finito”. Finzione? Trovata pubblicitaria acchiappa like? Un gesto di altruismo? Un’amicizia sincera? Vedremo. Si attendono aggiornamenti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Francesca Sabella