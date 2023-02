LaDivaDelTubo, nome d’arte dell’influencer Alisha Griffanti, si scaglia contro Massimiliano Minnocci, conosciuto sui social come “Er Brasiliano”. Alisha è la fidanzata di Andrea Diprè, avvocato, ma più famoso per essere considerato un grande esponente del trash nella storia dei social, ora finito sotto i riflettori per la sua dipendenza dalla cocaina. Proprio per aiutarlo a disintossicarsi Er Brasiliano era volato a Praga per portarlo in una comunità. Tutto documentato sui social. Amicizia o trovata pubblicitaria? Per Alisha tutta voglia di fare hype e show. E così in un video su Instagram si è sfogata con i suoi followers.

“Andrea non è entrato in clinica perché tutto quello che avete visto era una farsa del Brasiliano. Ora vi dico tutto e vi chiedo di prestare attenzione perché è una situazione molto delicata e sinceramente io non so più gestire. Stavo facendo dei piccoli passi con Andrea dopo averlo indirizzato, insieme con altre persone che gli vogliono bene, verso il percorso di disintossicazione – ha detto LaDivaDelTubo – Lo stavo pian piano convincendo a entrare in clinica, fino a quando in questi giorni non è andato il Brasiliano da lui. Mi aveva detto che avrebbe voluto accompagnare lui Andrea in clinica, solo che lo ha fatto per finta e per scopi pubblicitari.

Il video che sta girando di Andrea che sale le scale della clinica è un fake, come anche tutti gli altri video. Io non voglio pensare che il Brasiliano sia una persona cattiva, in malafede perché l’ho anche sentito e non mi sembra una cattiva persona ma sicuramente in questa situazione è stato molto superficiale – ha continuato – Ha pensato che l’incontro con Andrea fosse una collaborazione tra influencer, con l’intento di fare hype, non sapendo che Andrea è una persona con gravi disturbi psichiatrici e sta molto male. Infatti Andrea è uscito malissimo da questo incontro, è completamente fuori di testa perché sa di avere mentito a me, al pubblico e non sa gestire questa situazione. Sa che lo voglio lasciare – ha confidato ai fan – perché si è comportato male con il Brasiliano e gli ha anche parlato male di me. Andrea sa che tutti i passi che abbiamo fatto insieme sono svaniti e ora correrà dietro al Brasiliano perché ha capito che gli permette di fare hype senza però curarsi davvero. Mentre io avevo intenzione di curarlo davvero, perché si può scherzare ma non su una questione così delicate. Io ho un parente stretto che è morto per colpa delle sostanze stupefacenti, Andrea lo sa. Questa è una mancanza di rispetto gravissima verso chi soffre di dipendenze – chiosa Alisha – Andrea, purtroppo non sta bene e si fa manipolare facilmente. Chiedo a voi di TikTok di non credere a nessun video di Andrea con il Brasiliano, sono tutte delle pagliacciate. Fate capire ad Andrea che deve affidarsi alle persone che gli vogliono bene”.

Nel frattempo, Diprè è apparso in alcuni video palesemente agitato, stanco e poco capace di parlare in maniera comprensibile. Che anche il video di Alisha sia una trovata pubblicitaria strappa like? Staremo a vedere…

