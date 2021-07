Nei video che riprendono i giocatori della Nazionale italiana abbracciati a centrocampo negli attimi che precedono il rigore decisivo sbagliato da Bukayo Saka contro Gigio Donnarumma, nella finale dell’Europeo vinto dagli Azzurri contro l’Inghilterra, si vede chiaramente il capitano Giorgio Chiellini urlare una strana parola rivolto verso la porta.

Il difensore della Juventus, come confermerà in un video pubblicato da Espn Argentina, aveva pronunciato il termine ‘Kiricocho’.

Il termine è correlato ad una leggenda metropolitana legata al calcio. Kiricocho era infatti il nome di un tifoso dell’Estudiantes, storico club argentino della città di La Plata: questo tifoso era ‘famoso’ per portare sfortuna al club del suo cuore quando vedeva le partite dal vivo allo stadio. Qui entra in gioco la leggenda: Kiricocho sarebbe stato mandato a seguire le altre squadre del torneo di calcio argentino proprio nell’anno in cui l’Estudiantes vinse il titolo nazionale.

Ayer subí este vídeo sobre el momento en que Donnarumma para el último penalti. Lo que no había visto es que Chiellini dice el famoso “kiricocho” para gafar a Saka 😯😯 pic.twitter.com/pNqKUDWXG4 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) July 13, 2021

La storia di Kiricocho è stata quindi tramandata nel corso degli anni, tanto che ancora oggi si crede che ‘evocare’ il suo nome possa portare sfortuna, in particolare prima di un calcio di rigore.

¡CONFIRMADO: DIJO’KIRICOCHO’! Chiellini le aseguró a @askomartin que utilizó la famosa maldición identificada con Estudiantes para que Inglaterra erre el último penal. pic.twitter.com/XxR9r8lV95 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 12, 2021

E del suo utilizzo, restando solo a tempi recenti, si hanno altre testimonianze: nel 2019 Paulo Dybala, forte attaccante argentino che gioca proprio con Chiellini nella Juventus, lo urlò rivolto all’avversario Arturo Vidal (anche lui ex Juventus ed Inter) poco prima che quest’ultimo battesse il suo rigore durante la partita di Copa America tra Argentina e Cile. Vidal in realtà quel rigore non lo sbagliò, ma il suo Cile perse la partita.

Una leggenda finita anche in uno spot televisivo, quello della CONMEBOL, la Confederazione sudamericana del calcio, per pubblicizzare la Libertadores, equivalente sudamericano della Champions League europeo.

