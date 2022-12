“Storia in divenire. Questo è un acquisto che non solo ispirerà il nostro club a raggiungere un successo ancora maggiore, ma ispirerà il nostro campionato, la nostra nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze a essere la migliore versione di se stessi. Benvenuto Cristiano alla tua nuova casa AlNassrFC”. Così su Twitter il club saudita dell’ Al Nassr ha annunciato il colpo grosso nella storia del mercato calcistico: l’acquisto di Cristiano Ronaldo. E il contratto è letteralmente stellare: un miliardo di euro fino al 2030. Ma giocherà solo fino al 2025.

Cristiano Ronaldo, 37 anni, che ha indossato la maglia di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus è rimasto senza squadra dopo aver lasciato lo scorso novembre la formazione inglese, ha firmato con la squadra saudita dell’Al Nassr guidata dell’ex tecnico giallorosso Rudi Garcia. Come riportato dal Corriere della Sera, l’accordo prevede uno stipendio di 200 milioni di euro all’anno per due anni e mezzo, fino a giugno 2025 quando smetterebbe di giocare a calcio, per un totale di 500 milioni di euro in tutto. Ma il suo ruolo nella squadra e nel regno non finisce qui: a Cr7 verrebbero dati altri 500 milioni di euro dal giugno 2025 fino al 2030 per la sua funzione di ambasciatore del Regno al fine di far ottenere all’Arabia Saudita i Mondiali di calcio del 2030 insieme a Egitto e Grecia. Un miliardo di euro fino al 2030. Si tratta della cifra più alta mai data nella storia del mercato calcistico.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022

Dunque Ronaldo continuerebbe a giocare fino a 40 anni chiudendo la carriera da giocatore in Arabia Saudita. La quinta maglia della sua carriera. E, felici della notizia, i tifosi sauditi sono subito corsi negli store della squadra a farsi stampare la maglia gialloblù della squadra con l’ambito nome di Ronaldo e il numero 7. L’Al Nassr è stato fondato nel 1955 dai fratelli Hussein e Zaid Al-Jabaa. Nella sua storia ha vinto nove campionati arabi, l’ultimo nel 2019. Tra le sue file ci sono l’ex Napoli Ospina, il capitano del Camerun Vincent Aboubakar, e l’ex Bayern Luiz Gustavo.

“Sono entusiasta della nuova esperienza in un campionato diverso e in un Paese diverso. La visione che ha l’Al Nassr è molto stimolante”, ha detto Ronaldo. Una buona notizia per lui dopo un periodo difficile. Prima la rottura con il tecnico del Manchester United Ten Hag e la conseguente rescissione consensuale del contratto. Poi l’eliminazione dal Mondiale, l’ultimo della carriera, per mano del Marocco ai quarti di finale: CR7 è uscito dal campo in lacrime. Nella gara precedente, contro la Svizzera, era partito dalla panchina perché in quella prima aveva litigato col ct Santos per una sostituzione. Infine il colpo di scena che lo rende lo sportivo in attività più pagato al mondo.

