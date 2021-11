Si trovava su un’impalcatura allestita per dei lavori di ristrutturazione di un edificio, quando improvvisamente è precipitato su un’auto in sosta.

Un altro incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Roma: un operaio di 67 anni è rimasto ferito.

I fatti

L’episodio è avvenuto in piazza Santa Maria Ausiliatrice, altezza via Manlio Torquato, zona Furio Camillo: sul posto sono accorse le pattuglie della Polizia locale VII Gruppo Ex Appio.

Il 67enne è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale San Giovanni. Sono subito scattate tutte le verifiche del caso e il cantiere è stato sequestrato: al momento sono tre le persone denunciate per lesioni commesse in violazione delle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro.

Le indagini però sono tuttora in corso per risalire ad ulteriori presunte responsabilità in merito a quanto accaduto.

I precedenti

In pochi giorni sono già tre i casi di incidenti sul lavoro che si sono verificati in città. Catalin Dragos Purda, operaio di origini romene di 41 anni, è morto lo scorso 8 novembre cadendo da un ponteggio in zona San Pietro.

Il 9 novembre, appena un giorno dopo, un altro operaio è precipitato da un trabattello alto tre metri mentre stava montando un capannone in un circolo sportivo in zona Gianicolense. L’uomo, un romano di 41 anni, è deceduto dopo un delicato intervento chirurgico alla testa.

