L’ennesima tragedia sul lavoro si è consumata oggi a Roma. A perdere la vita un operaio di 41 anni, precipitato da un’impalcatura.

L’incidente è avvenuto in piazzale Gregorio VII, in zona San Pietro, intorno alle 12:30.

La vicenda

Secondo le prime informazioni l’operaio, di origini romene, stava lavorando su un’impalcatura esterna al secondo piano di un palazzo quando è scivolato, cadendo nel vuoto. Ad allertare i soccorsi una donna, che ha assistito alla scena. Inutili i tentativi di salvare il 41enne: è morto sul colpo e il medico legale non ha potuto che constatarne il decesso.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti e del commissariato Primavalle, seguiti anche dagli agenti della Polizia Scientifica che hanno effettuato i rilievi, con l’obiettivo di ricostruire l’accaduto e verificare sia le autorizzazioni che il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.

La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura di Roma aprirà un’inchiesta per omicidio colposo una volta ottenuta la prima informativa della Polizia.

Il precedente

Una strage che sembra non avere fine, sempre nel settore edilizio. Lo scorso 29 settembre, dopo un volo di 30 metri dall’undicesimo piano del cantiere in cui stava lavorando, a perdere la vita è stato il 47enne Fabrizio Pietropaoli. Era il responsabile dei lavori per una ditta incaricata di alcuni interventi di ristrutturazione esterna dell’edificio in cui è avvenuto l’incidente.

Per questa vicenda nove persone, i dirigenti delle tre ditte che stanno realizzando i lavori alle Torri dell’Eur, sono state iscritte nel registro degli indagati, mentre proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Per loro l’accusa è di omicidio colposo.

Mariangela Celiberti

