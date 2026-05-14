C’è una differenza sostanziale tra avere industria e saperla rigenerare. La prima misura il peso accumulato nel tempo; la seconda determina chi sarà ancora competitivo tra dieci anni. È questa la vera chiave geopolitica della nuova mappa europea delle nascite di imprese industriali. L’indicatore utilizzato non misura produttività, export o dimensione aziendale. Misura però una cosa decisiva: la capacità di un territorio di generare nuova iniziativa industriale. Ed è qui che emerge un’Europa diversa da quella raccontata dal dibattito pubblico.

Dove nascono le nuove imprese industriali

La sorpresa più evidente arriva dall’Europa centro-orientale. Repubblica Ceca, Slovacchia e Lituania mostrano livelli di entrata industriale superiori alla media UE, con alcuni poli che registrano numeri impressionanti. Praga supera quota 26 nuove imprese industriali ogni 10.000 abitanti; Bratislava arriva a 21; diverse regioni ceche superano abbondantemente la doppia cifra. La questione, oggi, non è più soltanto difendere l’industria esistente. È capire dove nasceranno le nuove filiere strategiche europee: batterie, componentistica avanzata, manifattura green, semiconduttori, difesa industriale, tecnologie dual use. E la risposta potrebbe non coincidere con la vecchia mappa del potere manifatturiero continentale. La Germania resta il gigante industriale europeo, ma il suo modello mostra segnali di concentrazione geografica. Le nuove imprese industriali tendono a nascere soprattutto nei distretti storici del Sud — Baviera e Baden-Württemberg — dove esistono già capitale tecnico, subfornitura qualificata e densità produttiva. Berlino continua a rappresentare il cuore tecnologico e manifatturiero dell’Europa, ma il rinnovo appare più conservativo che espansivo. È un problema strategico. Le grandi potenze industriali sopravvivono solo se riescono a creare nuovi ecosistemi oltre i poli storici.

Perché l’Italia è il caso più delicato

Ancora più interessante è il caso francese. Per anni la Francia è stata descritta come un’economia rigida, burocratica, eccessivamente statalista. Eppure i dati raccontano altro. Quasi tutte le regioni francesi risultano sopra la mediana europea delle nascite industriali. Dall’energia nucleare agli incentivi per la reindustrializzazione, la Francia sta costruendo una rete territoriale di rinnovo produttivo che oggi appare più omogenea di quella tedesca. L’Italia, invece, è il caso più delicato. Il nostro Paese conserva distretti straordinari, know-how manifatturiero, specializzazione meccanica e capacità esportatrice. Ma il dato sulle nuove imprese industriali resta sotto la mediana europea. È questo il vero rischio italiano: non la scomparsa immediata dell’industria, ma l’insufficienza del ricambio. Per decenni il capitalismo italiano ha vissuto di resilienza familiare, distretti e flessibilità produttiva. Oggi però il contesto è cambiato. La transizione energetica richiede investimenti enormi; le filiere strategiche sono sempre più integrate; la competizione globale si gioca su scala continentale. Senza nuova imprenditorialità industriale, il sistema rischia lentamente di invecchiare. La vera partita europea, dunque, non è tra Est e Ovest, ma tra territori capaci di trasformare le nascite imprenditoriali in capacità produttiva stabile e territori che resteranno prigionieri della frammentazione. Per l’Unione europea si apre così una scelta strategica. Può limitarsi a difendere le sue vecchie roccaforti industriali, oppure può costruire una manifattura più policentrica, integrando i nuovi poli produttivi orientali dentro una grande strategia continentale.

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Riccardo Renzi