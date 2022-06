Intesa raggiunta. Dopo l’intervento di Mario Draghi al Senato, la maggioranza è finalmente riuscita a compattarsi sul voto della risoluzione. Nel testo che ha ottenuto il via libera dopo un giorno di stallo si legge infatti che “il Parlamento impegna il Governo a continuare a garantire, secondo quanto precisato dal decreto-legge n. 14 del 2022, il necessario e ampio coinvolgimento delle Camere con le modalità ivi previste, in occasione dei più rilevanti summit internazionali riguardanti la guerra in Ucraina e le misure di sostegno alle istituzioni ucraine, ivi comprese le cessioni di forniture militari“.

Nella risoluzione viene inserito quindi il richiamo al dl Ucraina del primo marzo scorso come chiesto con insistenza dal governo e “il necessario e ampio coinvolgimento delle Camere” come voluto dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che si è rimangiato di fatto gli ultimatum dei giorni scorsi all’esecutivo.

Una giornata parlamentare che si era aperta con l’ingresso al Senato del premier Draghi davanti ai giornalisti, che gli chiedevano se dopo tutte le polemiche fosse preoccupato per la tenuta della maggioranza, “Non so, vediamo”. Parole, quelle di Draghi, dettate dallo scontro tra i partiti di maggioranza durante il vertice di questa mattina per concordare una risoluzione unitaria da votare dopo l’intervento del premier. Poi ha iniziato il suo discorso durato poco meni di 20 minuti in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. “Il governo italiano intende continuare a sostenere l’Ucraina così come questo Parlamento ci ha dato mandato di fare”, ha detto

Nel suo discorso al Senato Draghi ha citato due volte il Parlamento, non ha usato la parola “Nato”, e neppure “difesa militare”. Meno che mai “armi”. A più riprese ha invece sottolineato che l’operato dell’esecutivo muove verso la pace e la ricostruzione. La “difesa” dell’Ucraina è ritornata con fermezza nelle parole del premier, ma solo come verbo e nell’accezione alta del “difendere la libertà”. Un discorso, insomma, che sembra offrire un ramoscello d’ulivo a quella parte della maggioranza, e in primis M5S contiani e Leu, che attendeva un segnale, prima di decidere se convergere sulla risoluzione unitaria.

Per due volte, poi, Draghi ha sottolineato l’essenzialità del mandato parlamentare. Ma la accompagna all’accordo con Ue e G7. La prima volta per dire che il governo “intende continuare a sostenere l’Ucraina così come questo Parlamento ci ha dato mandato di fare”. Draghi parla al passato, e si riferisce senza citarla alla risoluzione votata a marzo e al successivo decreto Ucraina. Il mandato parlamentare viene richiamato, infine, in chiusura della sue comunicazioni per spiegare in cosa consista: “L’Italia continuerà a lavorare con l’Ue e coi nostri partner del G7 per sostenere l’Ucraina, ricercare la pace, superare la crisi. Questo è il mandato che il governo ha ricevuto dal Parlamento, questa è la guida per la nostra azione“, dice. Il premier senza smentire la linea seguita dal governo sin qui addolcisce la pillola per quanti attendevano un segnale dalle sue parole.

“Le sanzioni funzionano – ha proseguito Draghi – l’Fmi prevede che inciderà per 8,5 punti di Pil sull’economia russa. Il tempo ha rivelato che queste misure sono sempre più efficaci. Ma i nostri canali di dialogo rimangono aperti, non smetteremo di cercare la pace, nei termini che sceglierà l’Ucraina”. E ha aggiunto: “Solo una pace concordata e non subita può essere davvero duratura. La strategia dell’Italia si muove su due fronti: sosteniamo l’Ucraina e le sanzioni alla Russia affinchè Mosca accetti di sedersi al tavolo” per il negoziato. Due dunque le parole chiave del discorso di Draghi: pace e Parlamento.



Accanto a Draghi sedeva il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, impegnato in ben altra partita: i suoi fedelissimi avevano iniziato a raccogliere le firme tra i deputati per la creazione di un gruppo autonomo di Di Maio alla Camera e al Senato, “Insieme per il futuro“.

