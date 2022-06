La notizia inizia a circolare pochi minuti prima delle attese comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi alla vigilia del Consiglio Europeo del 23-24 agosto, con la risoluzione spacca-maggioranza da votare a Palazzo Madama.

Luigi Di Maio anticipa qualsiasi ipotesi di espulsione dal Movimento 5 Stelle, comunque esclusa dal Consiglio nazionale tenuto nella giornata di lunedì, ed è pronto all’addio ai pentastellati.

Il ministro degli Esteri è infatti pronto ad abbandonare la sua casa politica dopo lo scontro furioso degli ultimi giorni con Giuseppe Conte sulla linea da tenere sull’Ucraina, sulla Nato e sulla politica estera del Movimento. Con lui ci sarebbero diverse decine di parlamentari: è in corso infatti in queste ore la raccolta firme tra i deputati per la creazione di un gruppo autonomo di Di Maio alla Camera.

Un obiettivo non impossibile, anzi: a Montecitorio sono sufficienti 20 deputati per formare un gruppo autonomo e il titolare della Farnesina ed ex capo politico dei 5 Stelle ne dovrebbe contare su 20-25 fedelissimi, secondo fonti “contiane” citate dall’AdnKronos, mentre per fonti vicine al ministro degli Esteri i numeri sarebbero “più importanti”, almeno una trentina col ‘rischio’ di sforare quota quaranta.

Al Senato invece la questione numerica è di fatto ininfluente, per formare un gruppo servirebbe solo un simbolo. Anche a Palazzo Madama comunque vi sarebbe una truppa nutrita di ‘dimaiani’ pronti a mollare il Movimento 5 Stelle: anche qui i numeri variano a seconda delle fonti, ma partono da un minimo di 7 a oltre 15 pentastellati pronti a traslocare in un nuovo contenitore politico.

L’annuncio ufficiale potrebbe avvenire già nel pomeriggio odierno o comunque prima dell’assemblea congiunta fissata per domani, alla quale Di Maio non dovrebbe prendere parte.

Il post di Grillo

Questa mattina nella faida in corso nel Movimento era entrato a gamba tesa anche il fondatore e garante Beppe Grillo. “La luce del sole è il miglior disinfettante. Luce sia, dunque, sulle nostre ferite, sulla palude e sull’oscurità. Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Che lo dica con coraggio e senza espedienti. Deponga le armi di distrazione di massa e parli con onestà“, il post di Grillo scritto sul suo blog, dal titolo Dictyostelium.

Ho qualcosa di importante da dirvi. https://t.co/EsW6IviIkw — Beppe Grillo (@beppe_grillo) June 21, 2022

Il post di Grillo continua così: “Quando il MoVimento fece i primi passi Steve Jobs chiese agli studenti di Stanford di accettare la morte come agente di cambiamento della vita e disse loro ‘ora il nuovo siete voi, ma un giorno non troppo lontano da oggi, diventerete gradualmente il vecchio e verrete spazzati via. Scusate se sono così drastico, ma è vero’. La sua Apple è oggi diventata la più grande impresa del mondo e la Silicon Valley resta la culla dell’innovazione tecnologica. Ma nella vicina Arizona c’è anche una foresta pietrificata da milioni di anni. Siamo tutti qui per andarcene, comunque, ma possiamo scegliere di lasciare una foresta rigenerata o pietrificata“.

Un post in cui sostanzialmente il garante dei pentastellati chiarisce una volta per tutte che o si accettano le regole del partito, o si è fuori.

