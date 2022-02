Sposarsi a Roma (o nel Lazio) e ricevere un ‘regalo’ di 2mila euro direttamente dalla Regione. Un’opportunità per tutte le coppie, italiane o straniere, a patto che decidano di sposarsi o unirsi civilmente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, rivolgendosi a imprese laziali per organizzare il loro giorno più bello.

‘Nel Lazio con amore’ è l’iniziativa che punta ad aiutare i futuri sposi sostenendo le spese della filiera del wedding, duramente colpita dall’emergenza Covid, grazie a un fondo di 10 milioni di euro.

Per cosa si può ottenere il rimborso

Le spese che danno diritto al rimborso riguardano tutti i vari aspetti di un matrimonio: dalla stampa delle partecipazioni all’acquisto degli abiti; dal noleggio dell’auto da cerimonia agli addobbi floreali, fino all’affitto della sala per il ricevimento, l’acquisto delle fedi, il servizio di animazione, le riprese video e il book fotografico. Nelle spese ammissibili rientrano anche i servizi di catering e di ristorazione, nonché il viaggio di nozze prenotato in agenzia: in questi ultimi due casi il bonus previsto è di 700 euro.

Ogni coppia può chiedere un rimborso per un massimo di cinque documenti di spesa, che rispettino determinati requisiti. Ossia le spese, tracciabili e conformi alla normativa fiscale, devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2023, ma non essere state effettuate online. Inoltre devono presentare causale compatibile con le attività per le quali viene concesso il contributo ed essere dimostrate attraverso un documento di pagamento (come bonifico, scontrino POS) con importo identico a quello del documento di spesa (fattura, scontrino fiscale). Nel caso in cui ci siano discordanze, è ammissibile l’importo minore.

Come presentare la domanda

La domanda per partecipare al bando ‘Nel Lazio con amore’ va inoltrata attraverso lo sportello telematico disponibile sul sito regione.lazio.it/nellazioconamore dalle ore 10:00 del 28 febbraio 2022 alle ore 10.00 del 31 gennaio 2023 o fino ad esaurimento risorse. È necessario allegare le fatture e indicare i dati relativi alla cerimonia. Può essere presentata solo da uno dei componenti della coppia.

Allo stesso indirizzo saranno anche pubblicate le risposte alle domande più frequenti sotto forma di FAQ.

“Bando pensato per settore in crisi”

“Il bando è pensato e voluto per sostenere un settore che ha sofferto in modo particolare la crisi economica“, spiega il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. “Abbiamo messo in campo dieci milioni di euro con un occhio rivolto anche al comparto turistico, nella consapevolezza e con l’orgoglio di poter vantare, in ogni parte della nostra regione, tantissime location tra le più magiche e affascinanti al mondo grazie a un patrimonio artistico e culturale ineguagliabile. Spazi ideali anche per celebrare un giorno speciale come quello del matrimonio”.

Nella Regione Lazio matrimoni e unioni civili sono passati da circa 15mila nel 2019 a meno di 9mila nel 2020, a causa delle restrizioni imposte dal Covid. “Facciamo ripartire un settore fermo da troppo tempo: negli ultimi due anni tutta la filiera del wedding ha sofferto una contrazione importante a causa della pandemia – aggiungono Valentina Corrado, assessore al Turismo e Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo Economico – . Vogliamo premiare le eccellenze regionali e aiutarle a ripartire con il piede giusto con un provvedimento di sostegno alla ripresa economica”.

Roberta Davi

Mariangela Celiberti