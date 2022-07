È morto Eugenio Scalfari: il giornalista aveva 98 anni. Si è spento a Roma. A dare la notizia il quotidiano La Repubblica, da lui fondato nel 1976 che lo ricorda “economista, inventore di giornali, imprenditore, politico, filosofo, romanziere, poeta”. E soprattutto: “Ciao direttore”, è la scritta che campeggia sulla home page del sito. “Una vita da giornalista patriarca”, che ha segnato un’epoca. Prima di Repubblica, nel 1955, aveva fondato L’Espresso.

“Sono nato a Civitavecchia il 6 aprile del 1924 alle ore 10.30, all’ultimo piano d’un palazzo costruito nei primi anni dell’Ottocento nella piazza centrale della città”, raccontava. La sua adolescenza fu segnata dall’incontro a Sanremo con Italo Calvino e dall’infanzia maturata nel regime fascista con la divisa di balilla. Per un articolo sulla corruzione dei gerarchi fascisti fu cacciato dai Gruppi Universitari Fascisti (Guf).

Si laureò in Giurisprudenza e nel 1950 iniziò la carriera giornalistica come collaboratore de Il Mondo di Mario Pannunzio e de L’Europeo di Arrigo Benedetti. Proprio sulle pagine di quest’ultimo diede forma al giornalismo economico come conosciuto fino ad oggi. Partecipò nel 1955 con il gruppo degli “Amici del Mondo” alla fondazione del Partito Radicale di cui ricoprì la carica di vicesegretario nazionale dal 1958 al 1963.

Dal 1968 al 1972 fu deputato per il Partito Socialista Italiano. Dopo la direzione del settimanale L’Espresso – che aveva fondato con Arrigo Benedetti e Carlo Caracciolo, una rivista dalla veste grafica e dal tono rivoluzionari – la fondazione di La Repubblica nel gennaio del 1976. Restò direttore del quotidiano fino al 1996, quando divenne direttore onorario ed editorialista. Scalfari è stato insignito di prestigiose onorificenze tra cui quali quella di cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana (1996) e di chevalier de la Légion d’honneur (1999).

Scalfari aveva sposato nel 1954 Simonetta de Benedetti, figlia di Giulio, storico direttore del quotidiano La Stampa. La coppia ebbe due figlie, Enrica e Donato. Dopo la scomparsa della moglie, nel 2006, ha sposato Serena Rossetti, che aveva conosciuto a metà degli anni Sessanta, segretaria di redazione de L’Espresso e di Repubblica. “Io non volevo cambiare l’Italia – diceva – ma il giornalismo sì. E questa mi pare un’impresa riuscita”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

