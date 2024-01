Gli occhi del mondo oggi sono puntati su Taiwan. Urne aperte, infatti, nella cosiddetta isola di Formosa per una tornata di elezioni attesa e carica di significato. Taiwan deve rinnovare il parlamento e soprattutto deve scegliere il prossimo presidente, decisione che potrebbe avere effetti non s0lo sull’isola ma su tutta la regione e a livello globale, considerato sia il rapporto con la Cina e con gli Stati Uniti sia il valore economico di Taipei.

Elezioni Taiwan, il voto

Le urne si sono aperte alle ore 8 locali (l’1 in Italia) e la chiusura degli oltre 18mila seggi è prevista alle 16. I risultati delle elezioni emergeranno già in serata. A essere chiamati al voto, sia per le presidenziali sia per rinnovare il parlamento – lo Yuan legislativo – sono circa 19.5 milioni di cittadini.

Non sono solo le tensioni con la Cina, però, a caratterizzare il voto. A Taiwan, infatti, gli elettori sono interessati particolarmente alle questioni interne: le condizioni economiche, l’accessibilità delle abitazioni, il tasso di disoccupazione e il divario tra ricchi e poveri. Mentre sul piano internazionale, la maggioranza dei taiwanesi propende verso lo status quo.

Elezioni Taiwan, i candidati

Le elezioni presidenziali di Taiwan sono prevedibilmente le più attese. A sfidarsi sono in tre: il favorito è il candidato del Partito democratico progressista (Dpp) William Lai, attuale vicepresidente della nazione. Lai vuole sostituire l’attuale presidente Tsai Ing-wen e garantire al partito indipendentista il terzo mandato consecutivo. Il Dpp, infatti, è il partito più favorevole a sciogliere maggiormente i legami con la Cina, ma senza strappi drastici.

Il candidato dei nazionalisti del Koumintag (Kmt) è invece Hou Yu-ih, il favorito da Pechino che promette lo status quo ma in previsione di un avvicinamento alla Cina. Il terzo incomodo, invece, è Ko Wen–je, del Partito popolare (Tpp). Un candidato indipendente – ex chirurgo ed ex sindaco di Taipei – che raccoglie consenso in particolare tra le giovani generazioni e che vuole rompere il dominio dei due principali partiti nel Paese.

Elezioni Taiwan, i sondaggi

In testa ai sondaggi, secondo le ultime rilevazioni risalenti al 3 gennaio, danno in testa Lai con qualche punto percentuale di vantaggio rispetto a Hou. Più indietro, invece, Ko che punta tutto sui giovani e sul loro potenziale peso decisivo nelle urne.

L’equilibrio della regione e gli appelli degli Stati Uniti

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiesto alla Cina di mantenere “la pace e la stabilità” nello Stretto di Taiwan durante le elezioni presidenziali sull’isola. In una nota del Dipartimento di Stato, si legge che Blinken ha avuto un colloquio con il ministro per gli affari internazionali Liu Jianchato a Washington in cui sono state discusse le condizioni e le relazioni tra Stati Uniti e Cina.

Intanto, però, il ministero della Difesa di Taipei ha comunicato di aver rilevato otto aerei e sei navi militari cinesi intorno all’isola di Taiwan nelle ultime 24 ore, a poche ore dall’apertura dei seggi. Un aereo cinese, modello Y-8 ASW è anche entrato nella zona di sudovest dello spazio di difesa taiwanese, costringendo l’esercito di Taipei a monitorare con attenzione il quadro.

