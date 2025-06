A Catania prosegue l’attività eruttiva dell’Etna, dove questa mattina il cratere di Sud–Est si è distinto per esplosioni stromboliane di intensità crescente, con una fitta nube di fumo che si è innalzata dal vulcano. A provocarla sarebbe stato un flusso piroclastico prodotto da un collasso di materiale del fianco settentrionale del cratere di Sud-Est. Diverse le conseguenze, secondo quanto emerge dalla rete di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a partire da una ricaduta di cenere sottile, con una nube eruttiva prodotta dall’attività in corso di dispersione in direzione Ovest-Sud-Ovest, oltre ad una modesta colata lavica in direzione della Valle del Bove, che al momento non ne ha oltrepassato l’orlo. La colonna di cenere vulcanica secondo il bollettino Vona sarebbe di almeno 6,5 km. L’ultimo bollettino per l’aviazione segnala “allerta rossa” con previsione “arancione”. Già nelle scorse ore è stata segnalata la ricaduta di modesta entità di cenere fine in località Piano Vetore, l’esplosione di questa mattina ha spavento diversi visitatori, visibili in alcune immagini del web mentre di affettano ad abbandonare la cima della montagna.

