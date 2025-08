Un’emozione intensa quella vissuta presso il Lido Don Pablo sulla spiaggia di Ischitella nel comune di Castel Volturno. Infatti la scorsa notte si è schiuso un nido di tartarughe Caretta caretta e sono nati più di 80 esemplari. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto le piccole testuggini si sono dirette verso il mare e hanno preso il largo. Un evento straordinario, frutto di un’attenta attività di monitoraggio e tutela condotta dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest, che da anni lavora per la salvaguardia delle tartarughe marine nel Mediterraneo.

La schiusa è stata gestita con competenza e discrezione dai ricercatori e volontari, che hanno accompagnato i piccoli esemplari nel loro primo viaggio verso le acque del Tirreno, evitando luci artificiali e interferenze. Tutti i cuccioli sono stati immessi direttamente in mare, secondo un protocollo che garantisce loro le migliori possibilità di sopravvivenza. Ma non è finita qui come ci ha anticipato il dottor Fulvio Maffucci della stazione zoologica Anton Dohrn la prossima notte sarebbero in arrivo altre 2 schiuse nei pressi di Lago Patria, rendendo il litorale domitio protagonista assoluto di questa stagione di nidificazione.

Con numeri da record, la Campania – e in particolare il litorale domitio – si conferma uno dei principali hotspot italiani per la nidificazione della Caretta caretta, specie simbolo della biodiversità marina. Una conferma importante, che sottolinea quanto le coste campane siano diventate un habitat sempre più accogliente per questa specie minacciata. Fondamentale il ruolo della cittadinanza: tutti i bagnanti sono invitati a segnalare tempestivamente l’avvistamento di nuovi nidi alle autorità competenti o ai volontari dei progetti di tutela. Ogni segnalazione può fare la differenza nella sopravvivenza di una nuova generazione di tartarughe marine. Un’estate che sa di speranza e di rinascita per il nostro mare, che ci ricorda quanto sia preziosa – e fragile – la vita che lo abita.

