Cani, gatti, coniglietti, cavalli, perfino rettili: in Emilia Romagna, a causa dell’alluvione, l’emergenza animali corre parallela al disastro che sta attanagliando, in queste ore, la popolazione. In una regione che vive anche di produzione agroalimentare, a vocazione agricola, gli animali sono anche un bene prezioso, oltre che compagni di vita.

Sui social le segnalazioni si rincorrono e scatta la gara di solidarietà. Il neonato gruppo Facebook “SOS ANIMALI ALLUVIONATI – esondazioni in Emilia Romagna” raccoglie le richieste di aiuti per recuperare animali intrappolati nelle case o negli stalli dei canili – anch’essi allagati, come nel caso di Rimini.

Ma, attenzione, anche in questo caso – come già sta avvenendo per l’allarme sciacalli nelle abitazioni dei residenti sfollati – si accumulano anche bufale e fake news. Proprio dal canile di Rimini fanno sapere che è una bufala il video virale in cui si chiedono aiuti economici. Si tratterebbe, dunque, di vere e proprie truffe.

Dall’altro lato, numerosi video e post fotografici mostrano operazioni di salvataggio andate a buon fine: come nel caso dei due cavalli recuperati con un gommone, o dei due French Bulldog ritrovati a Bologna e riconsegnati ai proprietari. Cerca ancora casa, invece, un terranova avvistato aggirarsi nell’acqua alta quasi quanto lui a Imola.

Chi lo desidera, può lasciare un messaggio sul gruppo, dando la propria disponibilità per lo stallo di animali: chi ha cortili o stalle può essere di grande supporto in questo momento.

Cristina Cucciniello

