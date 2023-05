Si aggirerebbero nelle case lasciate incustodite dagli sfollati, specie nel territorio di Modena, dove alla Polizia locale sono già arrivate diverse segnalazioni: è allarme sciacalli, in Emilia Romagna. Immancabili, in ogni disastro naturale, gli sciacalli in azione si starebbero presentando come sedicenti operatori della Protezione Civile, invitando, peraltro, i residenti a lasciare le abitazioni.

Inviti chiaramente fasulli, nessun ordine del genere è stato emanato, così come fanno sapere dal Comune di Modena, né alcun reale operatore di Protezione Civile ha diffuso questo invito. La Polizia locale avrebbe già provveduto ad effettuare i riscontri del caso, per evitare i tentativi di furto nelle abitazioni

Si consiglia, inoltre, attenzione alle bufale social, diffuse da malintenzionati, che iniziano a circolare sui social: ancora da parte del Comune a Modena arriva la notizia che si stanno moltiplicando le segnalazioni di un video raffigurante una strada allagata e indicata come tangenziale di Modena, uscita 11. Si tratterebbe di immagini probabilmente dell’A14, che dunque non hanno nulla a che vedere con Modena. Purtroppo, a causa di queste fake news, le decine di richieste di chiarimento arrivate alle centrali operative hanno distolto gli operatori dal lavoro necessario a gestire le reali situazioni di disagio conseguente al disastro causato dall’emergenza maltempo.

Cristina Cucciniello