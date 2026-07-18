Ci siamo. Domenica sera ci sarà l’atto conclusivo dei Mondiali 2026, con Spagna e Argentina che sono pronte a darsi battaglia per conquistare l’ambita Coppa del Mondo. Comunque andrà a finire, Lionel Messi dovrebbe lasciare la maglia dell’Albiceleste avendo disputato tre finali della competizione: una nel 2014, quando perse contro la Germania, quella vittoriosa contro la Francia nel 2022 in Qatar e la terza sarà quella di domenica. Quella di New York sarà la seconda finale di un mondiale di fila per Messi, un campione senza tempo che vuole scrivere la storia conquistando con la sua Nazionale il secondo titolo in due edizioni consecutive del torneo (nella storia della competizione ci sono riuscite solo Italia e Brasile). Oltre a Lionel Messi, c’è un solo altro calciatore ad aver disputato, da titolare, tre finali della Coppa del Mondo, ecco chi è.

Chi è il calciatore ad aver disputato più finali del Mondiali

L’unico altro calciatore ad aver disputato tre finali dei Mondiali è Cafù. Il brasiliano ha infatti disputato con i verdeoro le tre finali consecutive tra il 1994 e il 2002. Il terzino è riuscito addirittura a vincerne due: nel ’94 negli Stati Uniti ai rigori contro l’Italia (con il famoso tiro sbagliato da Roberto Baggio) e nel 2002 in Corea e Giappone contro la Germania. In mezzo quella del 1998, persa contro la Francia. I più attenti si ricorderanno che Pelè ha vinto tre Coppe del Mondo, ma nella finale del 1962 non giocò per infortunio, dunque prese parte solo a due di queste, nel 1958 e nel 1970.

Gli altri calciatori che erano nella rosa di una nazionale finalista in tre Mondiali

Ma l’elenco dei calciatori che fanno parte di una rosa che ha partecipato all’evento conclusivo di un campionato mondiale non finisce qui. Infatti ce ne sono altri sei. Oltre Cafù, anche Ronaldo il Fenomeno ha fatto parte della spedizione del Brasile dal 1994 al 2002, ma nel 1994 non giocò neanche un minuto in tutto il torneo. Pelè ha giocato e vinto tre mondiali (1958, 1962, e 1970) ma nel 1962 non giocò la finale in quanto infortunato. Poi c’è Lothar Matthaus, che ha partecipato a tre finali giocandone solo due, quelle del 1986 e del 1990, mentre non collezionò minuti in campo nel 1982 contro l‘Italia. Infine c’è Pierre Littbarski presente in tre finali, 1982, 1986 e 1990 ma giocò solo la prima e l’ultima, mentre in quella di mezzo rimase in panchina contro l’Argentina.

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Riccardo Tombolini