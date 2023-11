“Dopo quello che è successo in Toscana col maltempo come si fa a giocare oggi?”. E’ quanto osserva Matteo Renzi, leader di Italia viva e direttore editoriale del Riformista, in un post sui social dove chiede di rinviare la gara in programma questa sera a Firenze tra la Fiorentina e la Juventus. Renzi appoggia la richiesta dei tifosi viola.

“Oggi – scrive su X – si gioca Fiorentina Juventus. Per i tifosi Viola non è una partita: è LA partita. Per un intero anno viene preparata una coreografia speciale e la curva Fiesole si prepara per le grandi occasioni. Ma dopo quello che è successo in Toscana col maltempo come si fa a giocare oggi? E infatti i tifosi lo hanno capito bene proponendo di rinviare la partita”.

Fiorentina-Juve non ha senso: “Forze dell’ordine a Campi Bisenzio no allo stadio”

Renzi spiega perché è giusto rinviare la gara valevole per l’undicesima giornata di Serie A: “Giocare il match in queste ore non ha proprio senso: ci sono tanti territori ancora in difficoltà intorno a Firenze, non è logico mandare centinaia di poliziotti, carabinieri, soccorritori allo Stadio anziché a Campi Bisenzio o a Quarrata. Chiedere il rinvio è una cosa semplice e doverosa: peccato che solo gli ultras abbiano detto la cosa giusta mentre le Istituzioni invece stiano facendo una cosa profondamente sbagliata. Grazie di cuore ai tifosi che si dimostrano più sensibili e umani dei gestori del sacro business del pallone” conclude.

Tifosi viola curva Fiesole: “Non saremo allo stadio”, ieri a spalare fango

II club della Curva Fiesole ieri aveva annunciato l’intenzione di disertare la partita Fiorentina-Juventus. Avendo visto disatteso il loro appello a rinviare la partita in segno di rispetto e solidarietà alle famiglie toscane colpite dall’alluvione hanno voluto ribadire, ”a fronte della decisione di disputare regolarmente la partita che non c’è nulla da festeggiare. La tragedia che ha colpito la nostra città avrà conseguenze a lungo termine, per questo – spiegano – avevamo chiesto il rinvio, per rispetto verso chi soffre, per concentrare le energie in maniera propositiva, per non lasciare nessuno indietro. Ma sapevamo di non aspettarci nulla di diverso da chi ha rovinato il mondo del pallone pensando solo a racimolare quattro spiccioli”. Nella nota si è raccontato dell’intervento fatto oggi da trecento tifosi nella zona di Campo Bisenzio, al fianco di volontari, per spalare fango e portare aiuto: ”Noi c’eravamo ma la zona era interamente abbandonata dalle istituzioni dello Stato”.

Ieri l’ex premier aveva così commentato il dramma provocato dal maltempo sulla sua Toscana, dove sono morte persone, sono migliaia gli sfollati e milioni di euro i danni provocati: “La Toscana si rialzerà, con orgoglio e tenacia si rialzerà: i toscani sono forse scorbutici ma sicuramente forti. Sanno come fare, sempre. Ma mentre ringrazio anche io i meravigliosi soccorritori, i volontari, gli amministratori penso – osserva – a quanto siano decisive le opere contro il dissesto. Con questa pioggia se non ci fosse stato il Mose, Venezia sarebbe andata sotto acqua. Se non ci fossero state le nuove casse del Valdarno e Bilancino, Firenze sarebbe andata sotto acqua. Abbiamo protetto Venezia e Firenze grazie a delle opere pubbliche super criticate ma che hanno salvato due simboli della bellezza mondiale. Le opere pubbliche però servono dappertutto, dal Seveso al Bisenzio, non solo per le città d’arte”.

Oggi si gioca Fiorentina Juventus.

Per i tifosi Viola non è una partita: è LA partita. Per un intero anno viene preparata una coreografia speciale e la curva Fiesole si prepara per le grandi occasioni. Ma dopo quello che è successo in Toscana col maltempo come si fa a giocare… — Matteo Renzi (@matteorenzi) November 5, 2023

Maltempo, Renzi: “Cambiamento climatico significa anche costruire nuove opere pubbliche”

Da qui l’attacco al cortocircuito provocato da chi chiede di combattere il cambiamento climatico ma poi si oppone alla costruzione delle opere pubbliche necessarie: “Chiedere di combattere il cambiamento climatico è giusto ma non può diventare l’alibi per dire di no alle opere pubbliche necessarie: bisogna fare le opere e gli impianti necessari e bisogna farli subito. Facciamolo insieme, diamo senza ritardi i ristori a chi ha perso tutto, riapriamo l’unità di missione Italia Sicura e diciamo basta ai signornò delle burocrazie”.

Fiorentina-Juve, governatore Giani: “Opportuno rinviarla”

“E’ opportuno rinviare la partita Fiorentina-Juventus di stasera a Firenze per la situazione che si è determinata nella Toscana centrale. Io sono ispirato all’unità e alla ricerca di energie, ognuno deve muoversi con propria volontà per fare quello che ritiene opportuno quindi io rispetto tutti perché voglio il rispetto di tutti per quello che facciamo e proprio per quello che facciamo ringrazio i giovani della Curva Fiesole che stasera invece che alla partita saranno a Campi Bisenzio”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a margine di una conferenza stampa. “Li andrò a trovare nei miei giri, li apprezzo per la scelta che hanno fatto di andare a spalare piuttosto che andare a vedere la partita dimostrando grande identità verso la città, sensibilità e forza dei valori, come avvenne poco più di 20 anni fa” dopo il fallimento della Fiorentina.

Precisa l’ovvio il sindaco di Firenze Dario Nardella: “Vorrei essere molto chiaro, la decisione sull’opportunità di giocare o meno la partita di stasera spetta solo e soltanto alla Lega Calcio di Serie A. Il Comune non ha alcuna competenza. Ringrazio la curva Fiesole per la sensibilità che sta dimostrando soprattutto nell’aiuto ai tanti volontari – ha aggiunto – Io ora sono qui a Cerreto Guidi a darmi da fare, per questo trovo davvero fuori luogo le polemiche politiche sulla partita di stasera quando siamo tutti in emergenza a rimboccarci le maniche per aiutare le famiglie e le aziende in difficoltà per levare il fango dalle strade delle nostre città”

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo