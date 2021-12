Continuano i contagi Covid nelle scuole. A Capri dai normali controlli a tappeto è emerso che in una scuola si è generato un vero e proprio focolaio. Subito l’Asl Napoli 1 Centro ha disposto tutte le necessarie procedure di controllo e quarantena. La situazione critica emersa riguarda l’Istituto Comprensivo Ippolito Nievio di Capri.

Nel corso dei normali controlli che l’ASL Napoli 1 Centro porta avanti nelle scuole che insistono sul proprio territorio di competenza, così come previsto delle Linee Guida di cui alle Circolari Ministero Salute / Ministero Istruzione e gli indirizzi regionali, è emersa presso l’Istituto Ippolito Nievio di Capri un’alta concentrazione di soggetti positivi tra gli studenti e il personale scolastico.

In particolare il numero dei positivi rispetto ai tamponi effettuati è di 24 su 50 nell’ambito di una prima attività svolta nella giornata di ieri. Di conseguenza l’ASL Napoli 1 Centro, attraverso il Dipartimento di Prevenzione e unitamente al Sindaco di Capri e al dirigente scolastico dell’Istituto interessato, ha provveduto a disporre la quarantena per tutti gli studenti e personale scolastico già tamponati. Nella giornata di domani proseguiranno le attività per l’esecuzione di tamponi molecolari con metodica in PCR per tutti gli altri soggetti interessati.

