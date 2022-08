È ancora caos liste, ed è ancora fuga da Forza Italia in Campania. Dopo la decisione dei quattro parlamentari uscenti Domenico De Siano, Antonio Pentangelo, Carlo Sarro e Marzia Ferraioli, ieri è stata la volta di esponenti locali del partito, rappresentanti dell’area più giovane della compagine politica.

I primi ad annunciare di voler lasciare sono stati Luigi Vuolo, assessore comunale a Lettere e coordinatore del movimento giovanile di Forza Italia dell’area stabiese-Monti Lattari, e Maria Laura Del Sorbo, presidente del Consiglio comunale nonché coordinatrice cittadina del Comune di Lettere. «Quando il nostro coordinatore provinciale ci ha comunicato di non essere stato tenuto in considerazione per nessuna posizione nella prossima tornata elettorale, nonostante il suo aver istituto insieme a noi il più folto gruppo giovanile di tutta la Campania e una consistente compagine di militanti e simpatizzanti del partito, è venuta meno – spiegano – la rappresentanza del nostro territorio e quindi anche le ragioni che mi hanno legato ad assumere gli oneri e gli onori di questa carica».

Anche Gennaro Calabrese, capogruppo consiliare di Forza Italia a Sant’Antonio Abate e coordinatore dei giovani di Forza Italia della provincia di Napoli. «La vicenda candidature – spiega Calabrese – è relativa. Quello che più di ogni altra cosa mi ha spinto a questa sofferta ma coerente decisione è stata la gestione regionale del partito, l’assenza di un confronto coi territori e l’adozione di criteri che esulano da quelli della meritocrazia, della militanza e, direi, del buon senso». E non è tutto.

Lascia anche Benevento Evangelista Campagnuolo, consigliere comunale di Sant’Agata de’ Goti e attuale vicecoordinatore regionale di Forza Italia Giovani: «L’assoluta assenza di un confronto su come determinare il principio di rappresentatività dei territori ed in particolare dei giovani militanti del partito è davvero intollerabile. Spiace perché anche nel Sannio come nelle altre province, dove registro un vero e proprio esodo di amici da Forza Italia, avevamo lavorato molto bene radicandoci fortemente su un territorio oggi fortemente mortificato dalla nuova dirigenza di Forza Italia».

Viviana Lanza Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).

© Riproduzione riservata

Viviana Lanza