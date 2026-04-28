Giovedì scorso era stata denunciata la sua scomparsa, oggi è stato ritrovato il suo corpo, senza vita, in fondo a una scarpata di 80 metri. La fine delle ricerche della ragazza di 22 anni di Voghera è la più tragica possibile, ed è arrivata quando un passante ha lanciato l’allarme alle 10 di questa mattina, mentre passeggiava per le campagne dell’Oltrepo pavese, vedendo spuntare il suo cadavere dall’erba.

Difficile, al momento, risalire all’istante del decesso, anche se dei testimoni raccontano di avere sentito abbaiare i cani intorno alle 5 del mattino, rumori che potrebbero essere ricollegati alla sua caduta. Solo di caduta si parla in queste ore, visto che sia la pista dei suicidio, che quella dell’omicidio, restano in piedi: la giovane aveva problemi di dipendenze e si cerca il ragazzo che potrebbe essere stato visto con lei nelle ultime ore, con i carabinieri che hanno perquisito casa dell’amico nel pomeriggio. L’abitazione è situata nella zona che frequentava la 22enne, la frazione di Serra del Monte a Cecima, dove gli uomini dell’arma stanno cercando indizi. L’autopsia fornirà ulteriori dettagli.

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Luca Frasacco