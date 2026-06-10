Tramite un lungo video pubblicato su Instagram, Gianmarco Pozzoli racconta il dramma vissuto a causa della depressione nata dopo la separazione con la moglie Alice Mangione con la quale aveva dato vita alla Pozzolis Family, il canale attraverso il quale la coppia raccontava con ironia la loro quotidianità. La separazione è avvenuta all’inizio del 2025, dopo aver ammesso pubblicamente di non provare più amore l’uno per l’altro e di aver deciso di porre fine al loro matrimonio. Dopo quella scelta, la vita dell’attore è cambiata drasticamente.

“Ho perso tutto”

“In meno di un anno ho perso tutto, dal lavoro al matrimonio, e la Pozzolis Family è solo un ricordo. Ero a Roma lontano da tutto, era il periodo più buio della mia vita. Ero una foglia morta che rotolava per le strade, solo il palco mi restituiva per qualche ora un’apparente vitalità. Ma fuori dalla scena ero vuoto, smarrito, finito. Ormai ero indifferente alla gioia“, ha raccontato Pozzoli nel video sul suo canale, parlando per la prima volta di questo periodo così doloroso che ha deciso di rendere pubblico per aiutare chiunque si trovi in una situazione simile a quella da lui passata e non sia in grado di chiedere aiuto. Dopo mesi di sofferenza l’attore ha infatti compreso di non poter superare da solo quel momento e ha scelto di farsi ricoverare al San Raffaele Turro, struttura milanese specializzata nella cura dei disturbi psichiatrici.

“Uno specialista mi ha rimesso in sesto”

A spingere l’attore a rivolgersi a dei professionisti è stato il forte dimagrimento che lo ha portato a perdere 14 chili in pochi giorni. Un cambiamento, questo, che lo ha portato sulla necessità di affidarsi a degli specialisti in grado di accompagnarlo fuori da una fase che, da solo, non sarebbe mai riuscito a superare. Ed è proprio questa motivazione che spinto Pozzoli ha pubblicare il reel, nella speranza di incoraggiare chi sta combattendo contro disturbi psicologici a chieder aiuto. “Uno specialista mi ha rimesso in sesto“, racconta ancora nel post, invitando i suoi follower ad agire allo stesso modo. “Fatelo subito“, conclude poi. Secondo l’attore, il supporto ricevuto e il trascorrere del tempo gli hanno permesso di ritrovare sé stesso e di poter ricostruire man mano il proprio equilibrio.

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Riccardo Tombolini