Corrado Zunino, inviato di Repubblica in Ucraina dove segue il conflitto giunto al 14esimo mese dopo l’invasione russa, è stato ferito oggi alle porte di Kherson, dopo che l’auto su cui viaggiava con il suo fixer è stata colpita.

A riferirlo è lo stesso quotidiano, che sottolinea come Zunino sia stato ricoverato all’ospedale civile di Kherson, per una ferita alla spalla. Non si hanno notizie al momento sulla sorte del suo collaboratore.

Sulla vicenda si è espresso anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Corrado Zunino, giornalista di Repubblica, rimasto ferito ad una spalla durante l’attacco di un drone a Kherson, sta bene ed è seguito dalla nostra Ambasciata a Kiev. Sono insieme al Ministro Kuleba che ha assicurato la piena collaborazione delle autorità ucraine”, scrive su Twitter il titolare della Farnesina.

Corrado Zunino giornalista di @repubblica, rimasto ferito ad una spalla durante l’attacco di un drone a Kherson, sta bene ed è seguito dalla nostra Ambasciata a Kiev. Sono insieme al Ministro Kuleba che ha assicurato la piena collaborazione delle autorità ucraine. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 26, 2023

“Ho informato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed espresso solidarietà e sostegno al Direttore Molinari. Seguiamo eventuali sviluppi”, si legge ancora nel tweet del ministro.

La notizia del ferimento di Zunino è arrivata anche nell’Aula del Senato, dove il parlamentare del Partito Democratico Alessandro Alfieri nel corso del suo intervento dopo l’informativa del ministro Fitto sul Pnrr ha espresso “solidarietà Corrado Zunino colpito a Kherson, solidarietà anche al suo giornale La Repubblica”.

A dicembre altri due giornalisti italiani erano stati colpiti da russi in un attacco, sempre a Kherson. Claudio Locatelli e Niccolò Celesti denunciarono di esser stati attaccati “intenzionalmente” dai russi nella città per mesi al centro di feroci combattimenti tra le parti, riuscendo però a fuggire.

Un colpo, raccontava in un video Locatelli, “ha danneggiato l’auto. Siamo rimasti bloccati, sotto tiro, prima di metterci in salvo. Ho perso sangue ma la ferita è lieve. Avessi aperto la porta sarei senza una gamba o peggio. La macchina è ben segnalata, l’attacco contro di noi, visto luogo e dinamica, è stato intenzionale. Il tiro proveniva dalla sponda oltre il Nipro, dove si trova l’esercito russo“.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni