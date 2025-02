“Garantire a chi soffre le giuste cure e la necessaria assistenza, valorizzando in particolare il lato umano e l’ascolto, aspetti fondamentali per una sanità che vuole essere efficiente e inclusiva. La Giornata mondiale del malato, che ricorre l’11 febbraio, è l’occasione per riflettere sull’importanza di questi temi, sulla responsabilità che chi opera in ambito sanitario, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, ha verso i pazienti e le loro famiglie. È un impegno quotidiano, che deve poter fare affidamento anche su uno sviluppo costante della ricerca scientifica e tecnologica, per mettere a disposizione dei malati le migliori risorse”.

Così Ermanno Greco, presidente della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.), che aggiunge: “Anche e soprattutto nella medicina della riproduzione, la dimensione umana è il faro che condiziona scelte, valutazioni, speranze, desideri di tante coppie che cercano di avere un figlio e formare una famiglia. Nel rapporto tra medico e paziente intervengono numerose variabili, ma la fiducia e il rispetto reciproco non devono e non possono mai mancare”.

Secondo Greco, “nel settore della fecondazione assistita è necessario un cambio culturale in grado di sedimentare una nuova coscienza di salute pubblica, che permetta di comprendere appieno la necessità, ad esempio, di attuare per uomini e donne una corretta prevenzione, purtroppo ancora oggi marginalizzata perché considerata differibile. È importante, inoltre, evitare accanimenti terapeutici sulla donna, e ciò è possibile grazie all’utilizzazione di tecniche come la diagnosi genetica preimpianto, che consente una riduzione del numero di stimolazioni e di transfer di embrioni con nessuna capacità di impianto. Infine è molto utile attuare uno stile di vita regolare, con una sana alimentazione. Tutti fattori decisivi per assicurare alle persone la migliore salute fisica e mentale”, conclude.

© Riproduzione riservata

Redazione