Nel caso della contesa fra Giuseppina di Foggia e il Governo relativamente alla liquidazione di 7,3 milioni di euro dopo solo tre anni di servizio nell’azienda Terna, c’è una domanda che andrebbe fatta.

Chi ha approvato il contratto con l’amministratore delegato di Terna? Perché è evidente che la rivendicazione di Di Foggia parte dalle norme del contratto che regola il suo rapporto di lavoro e che evidentemente contengono una clausola di fine rapporto che le permette di rivendicare quella somma.

Formalmente l’approvazione deve essere avvenuta nel consiglio di amministrazione di Terna ma è impensabile che i maggiori azionisti, in particolare il Tesoro, non siano stati informati. Quindi forse la voce grossa andava fatta prima e non ora a babbo morto. Chiedere a Giorgetti.

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