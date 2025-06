In una situazione normale potrebbero sembrare fuochi pirotecnici ma in Medio Oriente è più facile considerarli missili. I video sono diventati virali sui social. Basta scorrere giusto un paio di reel su Instagram o TikTok ed ecco apparire i filmati dei missili iraniani, lanciati nel sud di Israele, direttamente dai rooftop e dalla discoteche di Beirut in Libano dove sono in corso feste e matrimoni. Filmati surreali che mostrano la pioggia di razzi che ha colpito diverse città israeliane causando morti, feriti e danni ingenti.

Il video dei missili visti dal matrimonio

I video risalgono alla sera di sabato 14 giugno, a 24 ore circa, dal primo attacco sferrato da Israele sui cieli di Teheran e delle altre città iraniane. La risposta della Repubblica islamica non si è lasciata attendere e diversi missili sono riusciti a ‘bucare’ l’eccellente scudo israeliano.

Lo spot della guerra

C’è chi esulta, chi si mette le mani nei capelli, chi continua a ballare quasi imperterrito. Tutti o quasi riprendono la scena accompagnata dalla musica degli Abba (“Gimme! Gimme! Gimme!”) o dal sassofonista che riproduce i successi del celebre Jimmy Sax o dalla famosissima “Wonderful life” del cantante britannico Black. “Non c’è bisogno di correre, non c’è bisogno di nascondersi, è una vita meravigliosa, meravigliosa” si sente cantare… Sembra uno spot pubblicitario, invece è la guerra.

Immagini sconvolgenti ma che testimoniano anche la normalità a cui è abituata la popolazione di Israele, Gaza e Libano da decenni a questa parte.

