È arrivata al 104esimo giorno la guerra in Ucraina. Languono le opportunità diplomatiche mentre sul campo si continua a combattere. La Russia, dopo qualche giorno di difficoltà e la controffensiva ucraina, sembra aver rilanciato l’offensiva sulla città di Severodonetsk e in tutta la regione di Donetsk.

L’Ucraina ringrazia e chiede l’invio di nuove e più potenti armi da parte dell’Occidente. Il Presidente ha ringraziato in particolare il Regno Unito “per aver compreso le nostre richieste di aiuto. Kiev punta a riconquistare i territori occupati da Mosca. Solo due giorni fa i missili sono tornati a cadere sulla capitale.

La Marina ucraina ha fatto sapere di aver respinto anche la flotta russa nel Mar Nero. Bruxelles accusa intanto la Russia di aver distrutto il secondo più grande terminal di grano. La “guerra del grano”, com’è stata battezzata, è il nuovo fronte caldo del conflitto: la crisi rischia di destabilizzare i Paesi poveri dove manca il cibo ma anche l’Europa che potrebbe essere raggiunta da flussi migratori ingestibili.

Secondo le ultime stime dell’Onu sono 14 milioni gli sfollati all’interno del Paese, 7 quelli fuggiti dall’Ucraina dal lancio dell’invasione lo scorso 24 febbraio. Marina Ovsyannikova, la giornalista che protestò in diretta sulla televisione pubblica russa, è stata contestata ed espulsa anche dall’Ucraina. Il ministero degli Esteri italiano ha intanto convocato l’ambasciatore russo a Roma

La diretta

ORE 8:00 – INTELLIGENCE UK: KIEV HA RIPRESO ALCUNE AREE DI SEVERODONETSK – “Nel weekend le forze russe hanno riconquistato parti di Severodonetsk, ma le forze russe continuano a occupare i distretti orientali”. Lo sottolinea l’intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla situazione in Ucraina, affermando che “il più ampio piano” di Mosca “continua a essere quello di tagliare l’area di Severodonetsk da nord e da sud”. La Russia inoltre punta a “tagliare fuori l’area di Severodonetsk da nord e da sud” e dopo i bombardamenti a Izyum si prepara a nuovi attacchi “sull’asse settentrionale”

ORE 7:00 – MICHEL: “RUSSIA USA STUPRO COME ARMA DI GUERRA” – “Abbiamo avuto notizie che le forze russe usano la violenza sessuale come arma di guerra. La violenza sessuale è un crimine di guerra. Un crimine contro l’umanità. Una tattica di tortura, terrore e repressione. Atti vergognosi in una guerra vergognosa. Questi crimini devono essere portati alla luce del giorno ed essere perseguiti senza impunità”, ha detto il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel annunciando la conferenza Onu “Women in Conflicts del prossimo 9 giugno.

ORE 6:00 – KIEV: “SERVONO PIU’ LANCIARAZZI PER BLOCCARE I RUSSI – Il tenente colonnello Olaksiy Arestovych, consigliere militare del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha dichiarato al Guardian che per sconfiggere la Russia servono almeno 60 sistemi lanciarazzi multipli (Mlrs), definiti “un’arma rivoluzionaria”. “Meno ne prendiamo e peggiore sarà la nostra situazione. Le nostre truppe continueranno a morire e noi continueremo a perdere terreno”.

ORE 5:00 – ZELENSKY RINGRAZIA LONDRA PER LE NUOVE FORNITURE DI ARMI – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il Regno per aver fornito a Kiev le armi necessarie a combattere contro la Russia e il premier Boris Johnson per la sua “piena” comprensione dei bisogni dell’Ucraina. Londra ha annunciato che, con gli USA, fornirà a Kiev sistemi missilistici a lancio multiplo in grado di colpire a 80 chilometri di distanza. “Sono grato al primo ministro Boris Johnson per aver compreso appieno le nostre richieste e per essere pronto a fornire all’Ucraina le armi di cui ha così tanto bisogno per proteggere la vita del nostro popolo”.

ORE 3:00 – CHIUSURA AEREO “ATTO OSTILE” VERSO LAVROV – Mosca ha definito “ostili” le azioni di diversi paesi europei dopo che il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è stato costretto ad annullare una visita in Serbia a causa della chiusura degli spazi aerei di diversi stati europei. “Tali azioni ostili contro il nostro Paese possono causare alcuni problemi”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, insistendo poi sul fatto che Russia e Serbia continueranno i contatti.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte