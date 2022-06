È arrivata al 101esimo giorno la guerra in Ucraina. Il Presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato un’intervista alla televisione pubblica Rossiya 24 e ha dichiarato che le forze di Mosca stanno finendo di sminare i porti di Berdyansk e Mariupol sul Mar d’Azov e si è detto pronti a offrirli per sbloccare l’export di grano dall’Ucraina.

Per Putin “le notizie secondo cui la Russia starebbe bloccando l’export di grano sono un bluff dei Paesi occidentali per coprire i propri errori politici”. Per risolvere la crisi dell’esportazione del grano il presidente russo ha inoltre invitato a revocare le sanzioni alla Bielorussia, principale alleato di Mosca.

Approvato intanto dall’Unione Europea il sesto pacchetto di sanzioni anti-russe: oltre al petrolio colpiti anche la presunta fidanzata di Putin, “i macellai” di Bucha e la famiglia di Peskov. Sul campo intanto si continua a combattere. Il Donbass è il fronte caldo. Il sindaco di Mariupol parla di una catastrofe umanitaria da 20mila morti con il 95% degli edifici andati distrutti. È intanto mistero sulla sorte di Aleksandr Dvornikov, a capo delle operazioni militari di Mosca, che potrebbe essere stato sostituito.

La diretta

ORE 8:30 – “RUSSIA NON IN GRADO DI ACCELERARE OPERAZIONI” – Secondo l’analisi del think tank americano Institute for the Study of War la Russia difficilmente sarà in grado di “accelerare” l’“operazione militare speciale” contrariamente alle affermazioni del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. È inoltre improbabile che la Russia abbia la forza lavoro e le attrezzature per avanzare oltre Lugansk.

ORE 7:00 – PUTIN: “GARANTIAMO L’EXPORT DI GRANO DAI PORTI OCCUPATI” – “I porti del Mar d’Azov – Berdyansk, Mariupol – sono sotto il nostro controllo, siamo pronti a garantire un’esportazione senza problemi, anche del grano ucraino, attraverso questi porti”, ha detto il Presidente russo Vladimir Putin alla televisione russa. “Stiamo finendo i lavori di sminamento”, ha aggiunto, “il lavoro è in fase di completamento, creeremo la logistica necessaria, lo faremo”.

ORE 6:00 – ONU: “FERMARE SUBITO LE VIOLENZE” – “Rinnovo il mio appello per l’immediata cessazione della violenza, per l’accesso umanitario illimitato a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l’evacuazione in sicurezza dei civili intrappolati nelle aree di combattimento e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani in conformità con le norme internazionali”, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres alla CNN. “Prima le parti si impegnano in sforzi diplomatici in buona fede per porre fine a questa guerra, meglio è per il bene dell’Ucraina, della Russia e del mondo”.

ORE 1:00 – RICONQUISTATO IL 20% DI SEVIERODONETSK – Il governatore del Lugansk Serhiy Gaidai ha spiegato alla televisione ucraina che le forze ucraine hanno riconquistato circa il 20% del territorio perso a Sevierodonetsk dopo l’invasione russa. Prima i russi controllavano il 70% della città secondo il governatore. Il governatore confida sulle armi a lungo raggio per respingere i russi.

