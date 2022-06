La guerra non si ferma. Nel 103esimo giorno navi russe cariche di “grano rubato” in Ucraina sono salpate alla volta dell’Africa. Nel Donbass l’esercito di Vladimir Putin avanza a piccoli passi mentre dopo oltre un mese è ritornato il terrore tra gli abitanti della capitale Kiev, colpita da un attacco missilistico. Il presidente Zelensky ha fatto visita alle truppe nel sud-est del Paese, tra le regioni di Luhansk e Donetsk e la regione di Zaporizhzhia: “Sono orgoglioso di tutti quelli che ho incontrato”, ha detto.

Una visita che arriva dopo le continue richieste dei soldati ucraini, in grossa difficoltà (“ogni giorno 100 di noi muoiono“), di nuove armi. Intanto il presidente russo minaccia Kiev e l’Occidente: “Se l’Ucraina avrà missili a lungo raggio – avverte – colpiremo nuovi siti. L’invio di nuove armi significa estendere il conflitto”.

LA DIRETTA –

ORE 8:34 – SECONDO KIEV UCCISI 31.250 SOLDATI RUSSI – Sono circa 31.250 i soldati russi uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione, secondo l’esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l’esercito ucraino indica che dopo 103 giorni di conflitto si registrano anche 213 caccia, 176 elicotteri e 551 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.386 carri armati russi, 690 pezzi di artiglieria, 3.400 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 125 missili da crociera e 13 navi.

ORE 8:10 – NAVI RUSSE CON ‘GRANO RUBATO’ VERSO AFRICA – Gli Stati Uniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in Africa, che navi russe piene di quello che un cable del dipartimento di Stato americano definisce “grano ucraino rubato” potrebbero essere dirette verso di loro, ponendo il dilemma di cosa fare: beneficiare di possibili crimini di guerra e dare un dispiacere al potente alleato occidentale o rifiutare il grano a buon mercato in un periodo in cui il suo prezzo sta impennandosi e centinaia di migliaia di persone sono affamate. Un dilemma che, secondo alcuni esperti contattati dal New York Times, lascerà solo la seconda scelta a molti di questi Paesi, sia per il grande numero di persone sull’orlo della carestia sia per la loro forte dipendenza dall’acquisto di armi russe. Il cable diplomatico americano identifica per nome tre cargo russi sospettati di trasportare il grano. L’allarme lanciato da Washington rinforza le accuse del governo ucraino secondo cui Mosca ha rubato sino a 500 mila tonnellate del suo grano, per un valore di 100 milioni di dollari, trasferendolo nei porti in Crimea e poi caricandolo sulle navi.

ORE 7:55 – PREGNO UNITO, 007: “RUSSI VOGLIONO SLOVIANSK” – Mentre domenica 5 giugno le truppe russe hanno colpito con un raid missilistico la ferrovia a Kiev, “nel tentativo di interrompere la fornitura di materiale militare agli ucraini, il Donbass continua a essere teatro di pesanti combattimenti nella città di Severedonetsk e i russi continuano a spingere verso Sloviansk nel tentativo di accerchiare le forze ucraine”. Così l’intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra. Inoltre, secondo gli 007 di sua Maestà, le forze russe “hanno probabilmente portato armi per la difesa aerea sull’Isola dei Serpenti, compresi i sistemi SA-15 e Sa-22”. “E’ probabile che queste armi siano state trasportate lì per assicurare la difesa aerea alle navi russe che operano intorno all’Isola dei Serpenti”, si legge ancora nel bollettino.

ORE 7:39 – IL PUNTO IN DONBASS: SI COMBATTE SU PIU’ FRONTI – Le truppe russe hanno ripreso la loro offensiva vicino a Sviatohirsk, a circa 20 km a nord di Sloviansk, e hanno subito perdite, secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine. A riportarlo è la Cnn. Ci sono stati anche ulteriori attacchi aerei contro Sloviansk, che si trova a più di 300 miglia a est della capitale Kiev. A Luhansk invece le forze russe hanno tentato di prendere d’assalto due distretti, Bilohorivka e Mykolaivka e potrebbero raddoppiare gli sforzi per conquistare la città di Severodonetsk nei prossimi giorni usando l’artiglieria pesante.

ORE 5:33 – GERMANIA, MEDIA: “SANZIONI DI PUTIN COSTERANNO 5 MLD AI TEDESCHI” – Le sanzioni della Russia contro Gazprom Germania e le sue sussidiarie potrebbero costare ai contribuenti e agli utenti tedeschi 5 miliardi di euro in più all’anno per pagare il gas sostitutivo, secondo il settimanale Welt am Sonntag. A maggio – ricorda il Guardian – la Russia ha deciso di interrompere la fornitura a Gazprom Germania; da allora l’autorità di regolamentazione dell’energia tedesca Bundesnetzagentur ha dovuto acquistare gas sostitutivo sul mercato per adempiere ai contratti di fornitura con i servizi municipali e i fornitori regionali. Welt am Sonntag riferisce che il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck stima che siano necessari 10 milioni di metri cubi in più al giorno, che attualmente costerebbero circa 3,5 miliardi di euro all’anno. Ulteriori costi derivano dal riempimento dell’impianto di stoccaggio del gas naturale di Rehden che Habeck ha ordinato mercoledì, ha affermato. Secondo il settimanale, i costi aggiuntivi verrebbero trasferiti ai fornitori di energia e ai clienti finali sotto forma di una tassa sul gas a partire da ottobre

