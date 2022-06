La guerra in Ucraina è arrivata al 102esimo giorno. Si continua a combattere sul campo, soprattutto in Donbass e nell’area di Severodonetsk mentre preoccupa sempre più la cosiddetta guerra del grano. Ancora ferme al palo le iniziative diplomatiche. Accuse reciproche per il rogo di un antico monastero ortodosso nell’est del Paese.

Ieri è stata la giornata dello scontro frontale tra Mosca e Roma. La prima ha accusato l’Italia di aver messo in atto una campagna anti-russi tramite un lungo post sulla pagina dell’ambasciata russa nella Capitale. La replica è arrivata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha detto “basta alle mistificazioni” e ha dichiarato che i mezzi di informazioni italiani non accettano lezioni da quelli russi.

A partire da domani la NATO darà il via a manovre militari in acque territoriali della Lettonia. Le esercitazioni proseguiranno fino al 17 giugno. Sarà testata la capacità difensiva collettiva nella regione e l’implementazione della politica di deterrenza.

La diretta

ORE 6:00 – SINDACO KIEV: “ESPLOSIONI A KIEV” – Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha fatto sapere che diverse esplosioni all’alba di oggi hanno colpito la capitale Kiev. “Diverse esplosioni si sono udite nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. I roghi provocati si stanno ora estinguendo”. I primi a essere colpiti sarebbero stati obiettivi civili. Le sirene di allarme sono risuonate in diverse parti del Paese.

ORE 6:30 – PRESIDENTE UNINE AFRICANA SARA’ A KIEV – Il capo di Stato del Senegal e attuale presidente dell’Unione Africana, Macky Sall, ha dichiarato la sua intenzione di voler visitare l’Ucraina. Venerdì scorso era stato in Russia e aveva incontrato il suo omologo Vladimir Putin. Al centro dei colloqui la crisi alimentare e il blocco dei cereali, poiché i Paesi africani dipendono fortemente dalle esportazioni dalla Russia e dall’Ucraina, e la carenza di fertilizzanti.

ORE 3:00 – ZELENSKY: “RUSSI HANNO DISTRUTTO E DANNEGGIATO 113 CHIESE” – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che dall’inizio dell’invasione russa sono andate distrutte o danneggiate almeno almeno 113 chiese nei bombardamenti.

Articolo in aggiornamento

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte