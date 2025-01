Nella “Piazza degli Ostaggi” di Tel Aviv, la folla accoglie con un applauso carico di emozione le immagini trasmesse su un maxi-schermo: la soldatessa israeliana Agam Berger, 19 anni, è stata rilasciata da Hamas nell’ambito del terzo scambio di prigionieri previsto dall’accordo di cessate il fuoco.

Dopo 482 giorni di prigionia, il suo ritorno ha suscitato profonda commozione tra amici e parenti, che si sono riuniti sotto la sua abitazione a Holon per festeggiare il momento tanto atteso. Decine di persone hanno recitato un passo dei Salmi in segno di gratitudine. “Non abbiamo chiuso occhio per tutta la notte, aspettavamo solo questo istante”, ha raccontato un’amica. “Agam è una guerriera, una combattente. Finalmente l’incubo è terminato”, hanno esultato i suoi conoscenti, mentre seguivano le immagini della liberazione. Le riprese del rilascio, diffuse dall’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, mostrano la giovane che ora sarà trasferita al Rabin Medical Center, lo stesso ospedale dove si trovano le altre quattro soldatesse recentemente liberate, con cui potrà riunirsi dopo una settimana di separazione.

Chi è Agam Berger la quinta soldatessa israeliana rilasciata

La famiglia di Agam Berger, la quinta soldatessa israeliana rilasciata nel quadro dell’accordo, ha celebrato il suo ritorno dopo oltre un anno di prigionia. “Nostra figlia è forte, leale e coraggiosa. Siamo grati alle forze di sicurezza e a tutto il popolo di Israele per il sostegno e le preghiere”, hanno dichiarato i parenti. “Ora Agam e la nostra famiglia possono iniziare il percorso di guarigione, ma il nostro sollievo non sarà completo finché tutti gli ostaggi non saranno tornati a casa”. In cambio saranno rilasciati oltre 100 detenuti palestinesi, intanto altre due ostaggi stanno per essere rilasciati a Khan Younis.

