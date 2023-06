Con garbo ma anche con decisione Matteo Renzi ha scritto con decisione sul Riformista “chiedete scusa su Bibbiano“. Dopo la sentenza dei giorni scorsi, intende che la gestione di Bibbiano non è stato una cosa qualunque: è stato un caso di sopraffazione e violenza sui bambini che ha colpito l’opinione pubblica ma che è stato completamente montato. Montato, usato per fare politica contro un partito.

Renzi chiama in causa i 5 Stelle, la Lega e il partito di Giorgia Meloni che su Bibbiano dicevano non molleremo mai. Lui dice, in modo garbato e deciso, “chiedete scusa“. Se si usasse il garantismo per smantellare la corazza della politica faremmo già molti passi avanti perché chiedere scusa è un passo in avanti significativo.

Se lo facessero anche i magistrati quando sbagliano, e se lo facessero tempestivamente, ci sarebbe molto meno risentimento e ferocia perché le vittime si sentono veramente perseguitate. Ma se si facesse anche in casi politici, come suggerisce Renzi, forse sarebbe un grande passo in avanti per la politica e per i suoi partiti.

Paolo Liguori Direttore editoriale di Riformista.Tv e TgCom

