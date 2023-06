L’inchiesta della procura di Reggio Emilia che prende il nome di “Angeli e Demoni” è iniziata nel 2018 e ha avuto al centro della indagini la rete di servizi sociali della Val D’Enza. L’accusa verso i responsabili dei servizi sociali consisteva nel fatto che avrebbero falsificato più relazioni al fine di riuscire ad allontanare diversi bambini dalle proprie famiglie per darli in affido ad amici e conoscenti. Il tutto, naturalmente, dietro compenso.

Le indagini partirono nell’estate del 2018; fu allora che il pm di Reggio Emilia – Valentina Salvi – in seguito a denunce presentate dai servizi sociali verso genitori accusati di essere violenti – decise di dare inizio alle indagini, che coinvolsero medici, psicologi, assistenti sociali e politici. L’ipotesi era che, attraverso falsi documenti e pressioni psicologiche, i servizi sociali riuscissero a plagiare i minori, affinché i genitori venissero screditati e si potesse procedere all’affido, sulla base di ipotetiche violenze, nei fatti mai subite.

Nelle 277 pagine dell’inchiesta si ipotizzavano anche metodi manipolatori cui venivano sottoposti i bambini, con l’obiettivo di allontanarli dai genitori, per poi darli in affido e sottoporli ad un circuito di cure private a pagamento della Onlus piemontese Hansel e Gretel. Il pagamento di queste prestazioni, secondo l’accusa, avveniva senza rispettare le solite procedure d’appalto.

Nella vicenda, vennero indagati: il sindaco del Partito democratico di Bibbiano, Andrea Carletti; la responsabile del servizio sociale integrato dell’Unione di Comuni della Val d’Enza, Federica Anghinolfi; una coordinatrice dello stesso servizio, un’assistente sociale e due psicoterapeuti della Onlus coinvolta. Il totale fu di 27 persone, fra i quali Claudio Foti e sua moglie, gestori del centro “Hansel e Gretel”.

Tra i reati contestati ci furono frode processuale, depistaggio, abuso d’ufficio, maltrattamento su minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione e peculato d’uso. Foti venne accusato di aver manipolato la testimonianza di una ragazza durante le sedute di psicoterapia, e di abuso d’ufficio in concorso perché sarebbe stato consapevole che le sedute dovevano essere bandite con un concorso e non affidate direttamente.

Foti nello specifico venne accusato di aver manipolato la ragazza, al fine di convincerla di aver subito abusi sessuali dal padre e di averla sottoposta alla tecnica della Emdr, la discussa “macchina dei ricordi”, “in totale violazione dei protocolli di riferimento”. Questo uno degli episodi di cui si parlò di più, mediaticamente, quando l’inchiesta divenne nota nell’estate del 2019, diventando una delle indagini più citate negli ultimi anni dalla politica.

Foti in primo grado a Reggio Emilia era stato condannato a quattro anni; a giugno 2023 arriva la sentenza di secondo grado che ribalta la precedente. La Corte di Appello di Bologna lo ha infatti assolto da tutte le accuse: per non aver commesso il fatto dall’abuso di ufficio e perché il fatto non sussiste dal reato di lesioni dolose gravi. Confermata anche l’assoluzione dall’accusa di frode processuale.

Nel corso degli anni, Bibbiano diventa terreno di scontro politico. “Parlateci di Bibbiano” diviene uno slogan virale, diffuso sui social. La vicenda entra prepotentemente nella campagna elettorale per le Regionali 2020 in Emilia Romagna. La deputata Maria Teresa Bellucci di Fratelli d’Italia portò il caso in parlamento. Giorgia Meloni, leader FdI e futura Premier, in quei mesi fu molto attiva nel tenere alta l’attenzione sul caso, che coinvolgeva un esponente di un partito avverso, ovvero il Partito Democratico. Anche la Lega si distinse per la durezza delle posizioni sul caso. Matteo Salvini della Lega Nord chiese l’apertura di una commissione nazionale d’inchiesta sulla vicenda. Alessandra Locatelli , che fu ministro per la Famiglia della Lega Nord, chiese l’istituzione di una commissione nazionale d’inchiesta sull’azione dei centri di accoglienza responsabili per i minori. Il deputato leghista Alessandro Morelli si associò in queste richieste. Il M5S utilizzò come tormentone politico l’espressione “Il Partito di Bibbiano”, riferito al Pd. Matteo Renzi, in questo quadro, fu l’unico a esprimersi contro l’utilizzo politico della vicenda giudiziaria.

Dopo 4 anni, infine, giunge l’assoluzione di Claudio Foti: una svolta nell’inchiesta che spinge a ripensare alla strumentalizzazione a fine politico avvenuta all’epoca. come fatto notare dal nostro direttore Matteo Renzi.

Cristina Cucciniello