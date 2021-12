Più tutela per le donne vittime di violenze che denunciano e un rafforzamento degli interventi cautelari sugli uomini che maltrattano, anche con il braccialetto elettronico. Sono alcune delle misure previste dal disegno di legge contro la violenza sulle donne, firmato dalle ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini, che approda oggi in Consiglio dei ministri.

Reato proseguibile d’ufficio

Una novità spicca su tutte: non ci sarà più bisogno della denuncia per intervenire in caso di maltrattamenti in ambito familiare. Viene prevista la procedibilità d’ufficio se l’autore della violenza è recidivo o anche solo se è già stato ammonito per reati del genere. In questo modo, verranno cancellati quei lunghi iter che portano le donne a ritirare le denunce nei confronti di mariti e compagni violenti, impedendo così di uscire dell’incubo delle percosse e violenze.

L’arresto, inoltre, non sarà più in flagranza di reato. Adesso anche in caso di violazione degli obblighi di allontanamento della casa familiare e di divieto di avvicinamento, il maltrattante rischia di essere arrestato. La vera rivoluzione riguarda la prevenzione: il testo infatti prevede di comunicare obbligatoriamente la persona offesa della scarcerazione dell’autore della violenza; inoltre, un punto su cui ha battuto molto la ministra Cartabia, è prevista una stretta sulla sospensione condizionale della pena per i condannati, che sarà possibile solo se il reo ha compiuto un percorso di recupero. Tuttavia, però, qualsiasi violazione da parte del condannato per reati di violenza alle donne comporterà la revoca della sospensione della pena e dunque determinerà il suo rientro in carcere o la detenzione domiciliare.

Braccialetto elettronico

Allo studio, anche l’ipotesi del braccialetto elettronico per chi sia sottoposto a divieto di avvicinamento alle vittime di violenza o stalking e, soprattutto, un inasprimento della norma. Lo strumento, che consente di controllare gli spostamenti del maltrattante, accusato già di reati prevista dal codice rosso, non sarà più subordinato alla clausola della verifica della loro disponibilità, perché ora ce ne sono ed è stato dunque superato il problema della carenza che ne limitava l’utilizzo.

Attualmente l’utilizzo del sistema è su base volontaria, condizionato al consenso dell’indagato. Ma con le nuove norme, l’uomo sarà costretto al braccialetto al fine di evitare misure cautelari più pesanti come gli arresti domiciliari. Il testo prevede anche il carcere anche per chi manomette il braccialetto elettronico.

Reddito di libertà

Al via la misura che consente alla donna di avere un sostegno economico. Si tratta del ‘Reddito di libertà’ e permette alla vittima di ottenere un’autonomia economica dal maltrattante, garantendo così un allontanamento della donna dalla abitazione in cui si consumano le violenze. Diventano così definitivi i 400 euro per 12 mesi: una misura triennale per la quale il governo ha previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro.

Il testo dovrebbe prevedere anche un maggiore sostegno economico e logistico per i centri antiviolenza. Al vaglio l’ipotesi di destinare ai Cav beni confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata. Dal testo, inoltre, non emerge la criticata proposta relativa alla scorta per le donne offese: da molti è stata considerata invasiva per la privacy e poco efficiente come strumento di garanzia della sicurezza della donna.

