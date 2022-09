Doveva esibirsi a un concerto, domenica scorsa, con la sua band. E invece il live è saltato perché Ivan Dragicevic non si trova, è sparito nel nulla da sabato scorso, 3 settembre. Il 39enne che vive a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, con la madre è scomparso. Non si è fatto più vedere né sentire. Il caso ha portato i carabinieri ad attivare i protocolli previsti e a inoltrare una comunicazione alla Prefettura di Vicenza per far partire le ricerche. Sul caso indagano i militari della compagnia di Valdagno.

A far scattare l’allarme è stata proprio la madre del ragazzo. Ivan Dragicevic è serbo, ha 39 anni, senza un lavoro ma appassionato musicista. È nato e cresciuto in Serbia e quattro anni fa aveva raggiunto la madre in Italia, in provincia di Vicenza. Si è diplomato in chitarra classica al conservatorio di Aleksinac, la città dov’è cresciuto. È chitarrista della band Ethereal Lus. Il gruppo avrebbe dovuto esibirsi domenica sera alla Festa di Santa Libera a Malo.

Del suo gruppo era molto orgoglioso e dagli altri componenti era stato subito accolto con gentilezza. “I ragazzi mi hanno subito accolto benissimo e con amicizia, anche la mia comunità è orgogliosa che io, un musicista serbo, faccia parte di una band italiana e io sono onorato di rappresentare la mia nazione in Italia attraverso la musica”, aveva scritto il 39enne sui social. Che però ormai da quasi cinque giorni non si fa vedere ne sentire, sembra sparito nel nulla.

Da sabato sera, dopo essere uscito a piedi dall’abitazione dove vive ad Alte Ceccato, non è più rientrato. Il mistero è inspiegabile per i parenti: non c’erano state discussioni o circostanze così critiche da far immaginare un allontanamento volontario. E ancora più sconcerto desta il fatto che Dragicevic non si sia presentato al concerto, un comportamento che non è assolutamente da lui secondo i conoscenti.

Del caso è stata avvertita anche l’associazione Penelope che si occupa di persone scomparse a livello nazionale. I vigili del fuoco, usando l’elicottero, hanno sorvolato l’area tra Brendola Montecchio e Altavilla come riporta Il Giornale di Vicenza. Chiarenza Laquidara, cantante del gruppo Ethereal Lus, ha intanto lanciato un appello sul proprio profilo Facebook: “Per favore, aiutateci a trovarlo. Il giorno della scomparsa indossava pantaloni lunghi neri con una striscia bianca nei lati, t-shirt nera, scarpe nere da ginnastica marca Adidas, felpa blu scuro. Potrebbe essersi portato anche un paio di pantaloncini corti, ma non sappiamo il colore. Chi dovesse vederlo contatti subito il 112 indicando la posizione. Grazie per il vostro aiuto”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

