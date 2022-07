Il cadavere, presumibilmente di un giovane uomo, è stato ritrovato in un’area dismessa delle ferrovie “Bologna San Donato”. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un giovane, di 25 anni, probabilmente ucciso a coltellate. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia Bologna centro e sono coordinate dal sostituto procuratore Anna Cecilia Maria Sessa.

A dare l’allarme al 118 è stata una ragazza che ha dato indicazioni per ritrovare il corpo ma che non ha rivelato la sua identità. E che non si è fatta trovare sul posto. La segnalazione, riporta AdnKronos, riguardava una presunta aggressione ma quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato solo la vittima.

Il cadavere si trovava in via Larga, periferia di Bologna. È di carnagione bianca. La morte potrebbe risalire a ieri sera. Secondo le prime informazioni, e per le condizioni in cui è stato ritrovato il corpo, il giovane uomo sarebbe stato vittima di morte violenta.

Sul posto è intervenuto infatti il medico legale che ha rinvenuto sul cadavere diverse ferite da arma da taglio. Il corpo, riverso in una pozza di sangue, si trovava all’interno di un casolare abbandonato. Non si conoscono ancora le generalità della vittima che ancora non è stata identificata ma che dovrebbe essere straniera. I militari indagano per omicidio.

