L’alt al toto-nomi è arrivato da Giuseppe Conte che cerca di stoppare le fughe in avanti dei grillini sul Quirinale ribadendo che “non è il momento di farli” e convoca per la prossima settimana l’assemblea M5s sul Colle: “Come vi sarà stato anticipato, all’inizio della settimana prossima avremo una assemblea congiunta dedicata specificamente al tema del Quirinale».

“Ne passerà di acqua sotto i ponti da qui alle votazioni di fine mese. Non è questo il momento di fare nomi – ha detto Conte ai parlamentari riuniti in assemblea -, io stesso che pure ho già avuto vari incontri con i leader ed esponenti delle varie forze politiche a partire da quelle di centrosinistra, non ho fatto nomi. Sarebbe prematuro, al limite questo è il momento dei profili. Di nomi ne verranno fuori tanti nei prossimi giorni, non agitiamoci adesso: l’importante è che noi ci confronteremo e decideremo tutti insieme”.

L’ex premier è intervenuto all’assemblea dei gruppi M5s in videoconferenza: “Ciascuno di voi sarà chiamato a esprimere un voto importante – ha detto Conte -, perché verrà a incidere su un passaggio determinante della vita istituzionale del nostro Paese. Ma questo voto sarà ancora più importante e determinante se saremo compatti e ci ritroveremo a condividere tutti insieme la scelta che saremo chiamati a operare”.

Gianni Emili

