Il mondo è in subbuglio, ma l’Italia discute come se la Storia fosse una pratica da rinviare. Guerre, protezionismi, imperi aggressivi e ricatti energetici e tecnologici stanno demolendo l’ordine nel quale abbiamo prosperato. Eppure il teatrino nazionale insiste: legge elettorale e alleanze rattoppate basterebbero a lasciare tutto com’è. Non sarà così. È venuto meno il mondo che rendeva tollerabili le formule parlamentari. Destra e sinistra ripropongono coalizioni divise su economia, collocazione internazionale, difesa europea, diritti ed energia. Cartelli per vincere, non comunità politiche capaci di governare. Qui non prevale un programma, ma il veto. Ogni partito minore converte la propria indispensabilità in potere sproporzionato. Ne derivano ricatti anziché mediazioni e compromessi utili solo a prolungare il governo. Da questa impotenza nascono propaganda e bonus spacciati per politica economica. Chi non cambia la realtà ribattezza le elemosine “riforme” e fabbrica un nemico cui imputare ogni fallimento.

I due schieramenti agitano lo spettro del pareggio elettorale, ma lo preparano. Il problema non è solo l’equilibrio fra i blocchi: è la frattura interna a ciascuno. Una coalizione vittoriosa ma discorde porta il pareggio nel governo e lo trasforma in metodo, alibi, paralisi. Ormai questa irresponsabilità può essere fatale. Energia, semiconduttori, terre rare, reti digitali e rotte marittime sono strumenti di pressione, talvolta armi. Gli imperi non devono occupare l’Europa: basta renderla dipendente, dividerla, privarla della facoltà di scegliere. Per un’Italia industriale ed esportatrice, la fine dell’ordine regolato dal diritto è una minaccia esistenziale.

Il sovranismo di cartapesta, fatto di confini declamati e nostalgie di una forza perduta, rafforza la sovranità altrui. Indebolire l’Europa non restituisce potere all’Italia: lo consegna a Pechino, Mosca e a chiunque possa imporre condizioni economiche, militari o tecnologiche. La sola sovranità possibile è europea: non un condominio di egoismi, ma un soggetto politico capace di difendersi, produrre energia, governare tecnologie strategiche, proteggere industrie e libertà, parlare con una voce sola. Altrove si discute dell’orizzonte; in Italia ancora del recinto.

La domanda non è chi conquisterà qualche seggio, ma se esista una politica all’altezza. I patrioti autentici romperanno le coalizioni finte, sceglieranno senza ambiguità l’Europa e chiameranno gli italiani alla responsabilità. Servono comitati in tutta Italia: luoghi aperti, non succursali di partito, dove cittadini, lavoratori ed esperti si confrontino su difesa comune, autonomia energetica e tecnologica, industria, diritti e istituzioni. Non per applaudire un capo, ma per costruire coscienza, elaborare proposte e pretendere impegni verificabili. Il vecchio equilibrio è finito, l’Italia da sola non è sovrana, l’Europa divisa è inerme. Chi vuole il cambiamento deve organizzare, città per città, la battaglia necessaria.

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Raffaele Bonanni