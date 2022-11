A due giorni dal fischio di inizio di Qatar-Ecuador, la partita che darà il via ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar, arriva una comunicazione spiazzante da parte della FIFA: la Federazione internazionale che governa il calcio ha infatti reso noto a sorpresa che negli otto stadi che ospiteranno i match di Coppa del Mondo non sarà in vendita birra o altri alcolici.

Le uniche bevande a disposizione delle tifoserie saranno quelle analcoliche, come si legge in una nota ufficiale: “In seguito alle discussioni tra le autorità del Paese ospitante e la Fifa, è stato deciso di concentrare la vendita di bevande alcoliche in luoghi autorizzati, eliminando i punti vendita di birra dal perimetro degli stadi”.

La questione degli alcolici era già stata lungamente trattata tra FIFA e gli organizzatori del Qatar, già subito dopo l’assegnazione a sorpresa (e tra le polemiche) della manifestazione alla piccola nazione del Golfo: in Qatar la religione di stato è l’islam, fede che proibisce il consumo di alcol.

Le bevande alcoliche sono però concessi in ambiti limitati, come gli hotel, e solo a cittadini stranieri, a prezzi particolarmente cari.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks — FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022

Ma il tema era stato trattato anche perché tra gli sponsor principali del torneo c’è la Budweiser, brand americano di birra che fa parte del gigante del settore Anheuser-Busch InBev. La ‘Bud’ aveva avuto dalla FIFA, dietro il lauto compenso di 75 milioni di dollari, l’esclusiva per la vendita di birre durante le partite: era quindi stato raggiunto un compromesso per non urtare la ‘diversa sensibilità’ religiosa del Paese, concedendo la vendita di alcoli solo in appositi stand fuori dagli stadi.

Come riportato nei giorni scorsi dal New York Times, sabato scorso era già stato comunicato all’azienda di trasferire le proprie bancarelle fuori dagli stadi, in luoghi meno trafficati. L’unico posto in cui i tifosi potranno bere alcolici sarà infatti un fan park e Budweiser ha già fatto sapere che mezzo litro costerà circa 13 euro, a fronte dei 15-18 cui viene venduto negli hotel.

Una mossa che non è piaciuta all’azienda americana. Con un tweet, poi cancellato, Budweiser aveva bollato la decisione del Qatar come “imbarazzante”.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni