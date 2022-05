Non ce ne vogliano le altre italiane – atlete di alto spessore e già titolate e meritevoli di attenzione come senz’altro saranno ancora per una decina di giorni – per questo titolo che per metà è sintesi e per metà citazione. Saranno otto le azzurre in gara a Istanbul, in Turchia, per i Mondiali Elite femminili di boxe in programma dal 9 al 20 maggio alla Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri. E tra queste anche Irma Testa, l’atleta delle Fiamme Oro di Torre Annunziata, provincia di Napoli, prima italiana alle Olimpiadi e prima medagliata della storia, bronzo agli ultimi giochi di Tokyo.

Fresca anche dell’oro ai Thailand Open di inizio aprile, Testa è il volto di questa squadra, anzi di un movimento intero in costante crescita. Sempre più personaggio mediatico oltre che sportivo tra film, ospitate televisive, impegno nel sociale, sponsorizzazioni. Punta con tutto il diritto all’oro (categoria 57 chili) la Butterfly dalla Boxe Vesuviana del Team Zurlo – poi si comincerà a pensare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le altre italiane in gara sono Roberta Bonatti (48 chili, Carabinieri), Giordana Sorrentino (50 chili, Carabinieri), Olena Savchuk (54 chili, Sauli Boxe), Sirine Chaarabi (54 chili, Fiamme Oro), Alessia Mesiano (60 chili, Fiamme Oro, già oro nel 2016 e bronzo nel 2014), Assunta Canfora (63 chili, Fiamme Oro) e Angela Carini (66 chili, Fiamme Oro, argento nel 2019).

La tredicesima edizione dei Mondiali comincerà ufficialmente domenica 8 maggio con i sorteggi e la cerimonia di inaugurazione. Il 9 il via alle fasi preliminari che si concluderanno il 16 con i quarti. Dopo il giorno di pausa del 17 maggio, il 18 si svolgeranno le semifinali che faranno da preludio alla due giorni delle finalissime: la prima il 19/5 e la seconda il 20/5. I match saranno visibili in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale dell’IBA (International Boxing Association).

395 le atlete iscritte alla manifestazione, 84 le Nazioni rappresentante. Dodici le categorie di peso in gara: 48 Kg, 50 Kg, 52 Kg, 54 Kg, 57 Kg, 60 Kg 63 Kg, 66 Kg, 70 Kg, 75 Kg, 81 Kg, + 81 Kg. I premi in denaro: 100mila dollari per l’oro, 50mila per l’argento, 25mila per il bronzo. L’Italia della boxe nella sua Storia ha vinto undici Medaglie ai Mondiali Femminili ed è decima nella classifica “All Time” di questa competizione.

A Istanbul la squadra azzurra si presenta con un gruppo di atlete di tutto rispetto. Non a caso l’Italia aveva portato l’anno scorso ai Mondiali di Tokyo quattro atlete: Sorrentino, Testa, Carini e Rebecca Nicoli – e neanche un pugile uomo. Lo staff italiano sarà composto da Alberto Tappa (Secretary General – Team Manager), Emanuele Renzini (Head Coach), Riccardo D’Andrea (Coach), Massimiliano Alota (Coach), Pierluigi Pantini (Massoterapista).

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

