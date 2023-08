“Anch’io ho subito la violazione della casella email durante la presidenza del Copasir“. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in commissione di Vigilanza Rai.

Urso ha condiviso questo episodio, relativo alla violazione della sua casella di posta elettronica, rispondendo a una domanda sul dossieraggio di politici e personaggi in vista.

La discussione in corso in commissione atteneva a Killeropoli, il caso sul quale indaga la procura di Perugia, su denuncia del ministro della Difesa Guido Crosetto. L’inchiesta è in capo a Raffaele Cantone, per la delicatezza della questione. Si tratta di consultazione non giustificata di dati sensibili, di tipo finanziario, attinenti a noti volti della politica italiana, utilizzando lo strumento delle SOS, segnalazioni di operazioni sospette, delle quali si occupa l’UIF, Unità di Informazione Finanziaria, che fa capo a Bankitalia.

